Nasdaq 100: inizia la danza dei grandi risultati tecnologici

Il NASDAQ 100 sta concentrando molta attenzione questa settimana prima di fornire risultati perché alcune delle grandi aziende più importanti degli Stati Uniti si stanno radunando in questi giorni. Oggi lo farà la grande star dell'anno, si parla di Meta (Facebook) e giovedì sarà un altro giro della pubblicazione più attesa vista l'ambivalenza degli analisti rispetto al suo comportamento nel primo trimestre dell'anno.

Ma per ora, abbiamo già sul tavolo un paio di momenti salienti della settimana. Ieri sera hanno pubblicato i risultati, siano essi Alphabet-A o Google e Microsoft, e abbiamo già sul tavolo le prime impressioni e il loro comportamento nelle ultime ore.

Microsoft è cresciuta di oltre l’8% del mercato Dopo aver superato le aspettative del mercato con un fatturato di 52,86 miliardi di dollari e un utile per azione di 2,45 dollari. In particolare, a seguito di un miglioramento nel business del cloud, i ricavi sono aumentati del 16% a oltre 21.940 milioni di dollari.

Anche nel caso dell’alfabeto Con un progresso costante e ravvicinato nel periodo fuori orario al 2%, ha superato le aspettative con un guadagno di $ 1,17. Il reddito nel primo trimestre è stato di $ 69.790 milioni quando è stato annunciato Riacquisto di azioni da 70 miliardi di dollari.

Il mercato si sta concentrando su questi risultati per diversi motivi che devono essere svelati. Da un lato perché anche adesso, dopo il fatidico 2022, I valori che hanno risposto meglio nell’anno sono stati, superando anche il suo indicatore medio.

D’altra parte, la convinzione di molti che questi risultati saranno generalmente più positivi del previsto. Ricordiamo che nelle loro prove per l’ultimo trimestre, tranne nel caso di Apple, che non li ha messi a terra dalla pandemia, hanno dato tutti più che cattive probabilità, E una volta che le loro prospettive di reddito migliorano, possono avere una lettura positiva Supporto in misura maggiore da parte degli investitori.

e questo è I suoi programmi pubblici di risparmio sui costi stanno recuperando terreno con ondate di licenziamentima gli investitori li adorano perché capiscono che migliorano la loro efficienza e il loro potenziale futuro.

Al momento, data questa dinamica, l’indice Nasdaq 100, la chiusura è stata nettamente negativa, con tagli, dovuti ai timori che l’economia scendesse di circa il 2%, prima di conoscere i risultati, che hanno abbassato l’indice durante la settimana del 2,8% , che si traduce in guadagni vicini all’1% nel mese e al 7,42% nel trimestre. Già, finora quest’anno, è aumentato del 16,3%.

Inoltre, nell’ultimo sondaggio di BoFA Global Research, i gestori di fondi si concentrano sul ritorno in primo piano dei titoli tecnologici Rendendosi conto che il trend rialzista dei tassi di interesse della Federal Reserve sta volgendo al termine. Inoltre, c’è qualcosa che il settore sta già anticipando in quanto mostra resilienza, nonostante il rallentamento globale della crescita, soprattutto negli Stati Uniti, uno dei suoi mercati più importanti per questi attori globali.

Riguarda anche le aziende che stanno conquistando il mercato, e questo in molte occasionicome nel caso di Meta o Apple, hanno già esaurito gli argomenti per dire agli esperti di continuare a salireper gli standard attuali, perché le riduzioni di costo sono già integrate nel prezzo di quotazione.

Ora, con i risultati visualizzati Una chiara opportunità per approfondire i propri orizzonti per un anno incerto Che, come sottolinea la Fed e le società di borsa stanno già scontando, potrebbe sfociare in una lieve recessione e, comunque, in un rallentamento economico.

Siamo in una settimana in cui i numeri saranno molto importanti quando si tratterà di valutare l’impatto che potrebbero avere la prossima settimana alla riunione della Federal Reserve. Oggi conosceremo gli ordini di beni durevoli e domani il PIL del primo trimestreinsieme ai dati sulla spesa personale, sul reddito e sull’inflazione di marzo che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell segue da vicino.

