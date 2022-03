Prezzo e disponibilità • ENTER.CO

Xiaomi ha presentato questa settimana il suo Redmi Note 11 Pro, con la promessa di un team in grado di competere con i top di gamma al prezzo di 1,7 milioni di pesos. Naturalmente, se non hai i due milioni da spendere per un nuovo cellulare, ci sono altre opzioni. Oltre alla nuova dotazione, il produttore ha presentato anche altri due dispositivi di fascia media: Redmi Note 11 e Note 11 S.

Cominciamo con Note 11, che sarà il fratellino di tutti. La fotocamera è probabilmente l’aspetto a cui dovresti prestare maggiore attenzione prima di scegliere questo dispositivo, con un obiettivo principale da 50 MP, un obiettivo grandangolare da 8 MP, un obiettivo macro da 2 MP e un obiettivo da 2 MP di profondità. L’IA di Xiaomi dovrà lavorare molto per aiutare con le tue foto, quindi il processore Snapdragon 680 4G è una responsabilità piuttosto grande. Cosa ha di speciale la squadra? Viene fornito con uno schermo AMOLED e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, quindi c’è la promessa di uno schermo abbastanza buono per guardare video (di nuovo, se il processore fa il suo lavoro).

Poi abbiamo il Note 11 S, che è il fratello di mezzo. Il punto più prezioso è che condivide la fotocamera del Note 11 Pro, con un obiettivo principale da 108 MP e la stessa configurazione degli altri tre obiettivi sopra menzionati (grandangolo, macro e profondità). Cosa perdi lungo la strada? Ha solo una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, il che lo rende un’opzione tutt’altro che ideale, anche se condivide un processore Mediatek G. Ha anche una batteria da 5.000 mAh, anche se con una ricarica rapida di soli 33 W. Infine, c’è una differenza nello schermo, che è di 6,43 pollici, rispetto ai 6,67 del fratello maggiore. In generale, le differenze sono lievi, quindi è una buona alternativa se vuoi risparmiare un po’ di peso quando aggiorni il tuo cellulare.

Specifiche di Redmi Note 11

Schermo: AMOLED, 90 ore.

Peso: 179 grammi

Precisione: 1080 x 2400 pixel.

Guaritore: Snapdragon 680 4G.

RAM: 4GB.

Fotocamera frontale: 16 mega pixel.

fotocamera posteriore: 50 MP / 8 MP grandangolare / 2 MP Macro / 2 MP.

Archiviazione interna: 128 GB.

Il sistema operativo: Android 11

batteria: Ricarica rapida Dart da 5000 mAh / 33 W.

Specifiche di Redmi Note 11 S.

Schermo: AMOLED 90 Hz.

Peso: 179 grammi

Precisione: 1080 x 2400 pixel.

Guaritore: MediaTek Helio G96.

RAM: 6 GB

Fotocamera frontale: 16 mega pixel.

fotocamera posteriore: 108 MP / 8 MP grandangolare / 2 MP macro / 2 MP.

Archiviazione interna: 128 GB

Sistema Funzionamento: Android 11.

batteria: Ricarica rapida Dart da 5000 mAh / 33 W.

Prezzo e disponibilità in Colombia

Redmi Note 11 (4GB + 128GB) e Redmi Note 11S (6GB + 128GB) saranno disponibili da giovedì 24 marzo fino al 6 aprile ad un prezzo speciale di lancio rispettivamente di $ 749.900 e $ 1.299.900 sugli operatori mobili (Claro, Movistar, Tiggo, WOM) , catene di negozi (Alkosto, Éxito, Falabella, Olímpica, Alkomprar, Jumbo, Flamingo, Ktronix, Metro), e-commerce (negozi ufficiali Mercado Libre e Linio, nonché su www.xiaomi-store.co) e negozi Xiaomi nazionali .

Foto: Xiaomi