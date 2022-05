Promettono in Italia che Alexis Sanchez non continuerà all’Inter la prossima stagione

Rotazione Alexis Sanchez all’Inter Mancano ancora pochi giorni alla fine. In assenza di gare per la stagione Ebilok (contro Zamboria domenica), Il quotidiano La Gazzetta Dello Sport ha annunciato che il Cile Lombard non era nei piani della dirigenza sportiva e avrebbe lasciato il club.

Grande fastidio della pittura நெரசுரி È il reclutamento di Palo Dipala dell’ArgentinaOMS Uscirà dalla Juventus il 30 giugno. In questo contesto, l’addio di Togopillano gioca un ruolo fondamentale per lo svincolo del già lordo stipendio della squadra di coach Simon Inzaki.

Secondo i suddetti mezzi sportivi, i più importanti della penisola italiana, Il fidanzamento di Wonder Boy termina nel giugno 2023. Tuttavia, c’è Una clausola nel contratto dell’attaccante gli consente di pagare la metà dello stipendio annuale del club per assicurarsi la sua partenza. Cioè, circa 4 milioni di dollari liquidi al cambio odierno.

Situazione molto simile Arturo Vidal, Chi ne ottiene uno Lo stesso importo dopo aver lasciato InteR. Lo sterzo è ancora acceso Flirta con il flamenco dal Brasile, Il film ha pagato una notevole quantità di denaro per ottenere gli amplificatori del centrocampista.

Nel bel mezzo di questa possibile partenza, i media italiani stanno già speculando sulle possibili location dello storico marcatore dei Reds. La voglia di andare al River Plate è stata complicata dall’alto costo della sua pratica. Pertanto, la voglia di venire in Spagna è più in linea con i soldi e gli obiettivi di gioco del giocatore.

Il Barcellona è uno dei posti in cui può andare, Grazie per il suo buon rapporto con l’allenatore Xavi Hernandez. Tuttavia, il calciatore cileno Per entrare a far parte di un club con milioni di dollari di debiti devi abbassare le tue aspettative di stipendio.

Atletico Madrid Questa è un’altra società che ha sempre studiato l’attaccante per volere di coach Diego Simeone. Inoltre, c’è La voglia di andare in Francia, sembra un po’ più lontana.