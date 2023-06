Dove guardare la Svizzera U-21 vs in diretta online Italia Under 21 Europei Under 21: Canal TV e Streamingº

Dopo aver perso la prima partita contro la Francia, la squadra transalpina cercherà di evitare una battuta d’arresto contro gli svizzeri.

L’Italia prova a svegliarsi questa domenica, Contiene Campionato Europeo Under 21. insieme a Paolo Nicolato, È andato giù 2-1 al suo debutto contro Exam FranciaIncontrato in un villaggio romano Cluj alla Svizzera, che ha vinto Partita inaugurale contro la Norvegia.

Quindi la Svizzera è autosufficiente per accedere ai quarti di finale. Quello Patrik Rahman ha giocatori molto interessanti come Fabian Ryder o Zegi Amdoni, che sono già giocatori perfetti e che hanno molto talento. E, Sconfiggi Mini-Azsura e passeranno alla fase a eliminazione diretta.

Italia per evitare il disastro

Da parte sua, L’Italia sa che in caso di sconfitta sarà fuori dall’Europeo Under 21. UN Una triste fine per la squadra di Nicolato, Ha i migliori giocatori nei suoi ranghi comeOppure Samuel Ritchie, Giorgio Scalvini o il loro capitano Sandro Donali.

TV e canale: dove guardare e come contrattare i canali TV per guardare l’Europeo U21

Diritti di trasmissione per il Campionato Europeo Under 21 2023 in Spagna RTVE, televisione pubblica spagnola. Così, e attraverso La 1, Teledeporte, il sito RTVE Play e il suo sito ufficiale, RTVE.es, Struttura generale Tutte le partite di questa fase finale saranno trasmesse in diretta.

RTVE: La 1, Teledeporte RTVE Play e RTVE.es

La fase finale di questo Europeo U21, con tutto questo, può essere seguita allo scoperto E Gratuito in Spagna. E questo è tutto Presentato dalla televisione spagnola Viva sia la squadra spagnola che le altre competizioni partecipato Nazionali.

Il menù rimarrà lo stesso Anche appetitoso e vario. È possibile visualizzare più riunioni tramite La 1 e Teledeporte, canali aperti, oltre allo streaming tramite RTVE.esCosa sonoSito ufficiale di Radio Television Española. e da RTVE Gioca, Applicazione dell’emittente pubblica. Oltretutto, Il canale sportivo di questo operatore, teletrasporto, trasmissione Progetto di gioco ‘Estudio Estadio’Ogni sera analizzerà nel dettaglio le partite europee U21.