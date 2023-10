Il Vice Ministro italiano Valentini ha visitato l’Europa

(ANSA) – Bangkok, 02 OTT – Il viceministro del Commercio e dell’Industria del Made in Italy, Valentino Valentini, inizierà lunedì una visita di tre giorni a Bangkok, durante la quale incontrerà il nuovo primo ministro tailandese Shretha Thavisin. Gli altri ministri del governo si sono formati un mese fa.





La missione rientra nella nuova strategia del governo guidato da Giorgia Meloni nei confronti della regione dell’Indo-Pacifico e tiene conto anche della prossima presidenza italiana del G7.





Oltre ai rappresentanti del nuovo governo di Bangkok, Valentini incontrerà i responsabili delle agenzie di sviluppo economico e alcuni dei maggiori gruppi economici del Paese, tra cui quello centrale (proprietario de La Renaissance), minore (proprietario della catena alberghiera NH) e tailandese. Union (proprietaria del marchio Mareblue Tuna).





La Vice Ministra inaugurerà inoltre il Dialogo ad alto livello sulle relazioni economiche tra Italia e ASEAN, forum sulla cooperazione economica tra Italia e Paesi del Sud-Est asiatico giunto alla sua settima edizione.





L’obiettivo è rafforzare la cooperazione economica tra Italia e Thailandia e aumentare il flusso di investimenti in entrambe le direzioni.





Attualmente l’interscambio tra i due Paesi ammonta a 4,2 miliardi di euro l’anno, una crescita del 26% nel 2022 rispetto all’anno precedente).





In Thailandia operano circa un centinaio di imprese italiane di varie dimensioni. (ANSA).



Tutti i diritti riservati. ©Copyright ANSA