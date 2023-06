Cinque ori per l’Italia – Sport

(ANSA) – CHORZOW, 25 GIU – L’Italia ha aggiunto cinque medaglie d’oro nella terza giornata delle finali dei Giochi Europei 2023, staccando la leader Spagna e precedendo l’Ucraina nella classifica generale.

Gianmarco Tamperi ha conquistato la prima vittoria della squadra “Azzurra” superando 2,29 metri nel salto in alto allo Stadio di Sorso.

Tamberi, campione olimpico a Tokyo 2020, è arrivato secondo e terzo con il qatariota Mutas Barshim, davanti al belga Thomas Carmoy e al polacco Norbert Kobielski.

Ma la Tamperi si è pentita della sua assenza al Golden Gala di Firenze: “Volevo esserci anche da spettatrice, ma non mi hanno invitata”, ha svelato.

“Forse la mia presenza non è gradita, non lo so, non ho voglia di andare. Guardo più lontano, guardo l’Italia, e mi dispiace molto non essere al Golden Gala per altri motivi. È non vale la pena di menzionare ora”, ha detto Tamberi.

“Non potevo esimermi dal venire in Polonia, l’ho fatto per i ragazzi, per l’Italia, sono orgoglioso di far parte di questa squadra”, ha detto Tampery, assicurando che ci sono stati “molti” motivi per cui non ha gareggiato . Galà d’Oro.

Immediata la risposta a Tampere del presidente della Federazione italiana di atletica leggera (Fidel), Stefano Mei: “Dopo nove mesi alla prima prova, dopo aver vinto una gara straordinaria come quella di oggi, credo che l’ultima cosa che ‘Kimbo deve fare’ sia tornare a parlare di un test senza problemi”.

“Ha fatto un accordo con l’organizzazione, non è andato bene, non si è presentato per saltare al Golden Gala, sembra che sia nella linea dei non invitati, questo non mi sta bene. “È un modo intelligente per parlare di soldi”, ha raccontato Mei.

Tamberi ha poi parlato dell’uscita del suo connazionale Marcel Jacobs, il doppio campione a Tokyo 2020, contro le critiche ricevute sui social per la sua assenza durante la stagione.

“Ho già detto personalmente quello che pensavo fosse appropriato per Marcel, cioè, deve guardare al suo percorso, e ai traguardi che raggiunge, più persone aspettano di criticarlo, più desidera”, ha detto Tamberi del corridore.

Tamberi, invece, ha ammesso che l’edizione di Parigi 2024 potrebbe essere l’ultima Olimpiade della sua carriera: “Difficile dire con certezza che non continuerò dopo Tokyo, ma eccomi qui”, ha detto. .

“È un diverso tipo di ossessione, ma è un’ossessione simile. Sono sicuro che non ci saranno altre Olimpiadi dopo Parigi, ma non metto le mani sul fuoco per questo”, ha detto Tamberi.

L’Italia ottiene il secondo oro di giornata con la vittoria di Martina Bartolome nel tiro al piattello dopo il biglietto di Diana Bagosi per i Mondiali di Osijek, in Croazia. , lo scorso ottobre.

Bartolomei ha sbagliato solo tre tentativi in ​​finale, battendo la greca Emmanuela Katsuraki in 37 su 40 e siglando il primo posto olimpico dell’Italia ai Giochi Europei.

Il terzo oro italiano di giornata è arrivato grazie a Jane Weir, vincitrice del lancio del peso con 21.59m, che l’ha vista superare il serbo Filip Mihaljevic (21.33) e il britannico Scott Lincoln (21.10).

Ciara Bellaccani ha conquistato domenica la quarta vittoria italiana, vincendo l’evento di tuffi dal trampolino da 3 metri e qualificandosi per Parigi 2024.

Nell’ultimo turno di giornata, Carolina Orsi e Giorgia Marchetti hanno vinto l’oro dopo aver sconfitto le spagnole Marta Barrera e Marta Cabarros nella finale del singolare femminile con i punteggi di 6-4, 4-6 e 7-5.

In questo modo l’Italia ha accumulato un totale di 54 medaglie (16 ori, 17 argenti e 21 bronzi) precedendo la Spagna (17, 10 e 10) e superando l’Ucraina, che completa il podio con un totale di 22 medaglie (11, 7). e 4).

La squadra italiana ha poi aggiunto 3 medaglie d’argento nella prova libera con l’Italia del nuoto artistico, Riccardo Giovannini ed Eduardo Timbretti Cucciu nei tuffi sincronizzati dai 10 metri e Giorgio Tomatis nell’arrampicata sportiva.

A loro volta, Yemaneberhan Krippa (13’34″29) è arrivato terzo nella prova dei 5.000m, Larissa Ibisino (6.66m) nel salto in lungo e Filippo Tortu (20″61) nei 200m.

L’Italia ha festeggiato anche le medaglie di bronzo nel paddle tennis (con il duo Chiara Pappasena e Giulia Suzarello), tiro con l’arco, mountain bike di fondo (con Luca Braidot) e taekwondo con Natalia D’Angelo.

L’atleta azzurra di taekwondo ha battuto 2-1 la campionessa croata di Tokyo 2020 Madea Zelic ed è arrivata terza nella categoria fino a 67 kg. (ANSA)