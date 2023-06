La Spagna affronterà il Giappone prima della sfida principale contro l’Italia per la WXV – Federazione spagnola di rugby – FERugby.

IL Nazionale spagnola di rugby femminile Quindicesimo Il loro futuro è in gioco questa estate con una partita contro l’Italia il 22 luglio. Una vittoria li porterebbe al secondo livello mondiale della nuova competizione organizzata da World Rugby wxv. Per quell’appuntamento, la Spagna si preparerà contro Giappone In un doubleheader che li misura nei fine settimana 8 e 15 luglio (Luogo da annunciare a breve).

Uno dei compiti dell’attuale consiglio di amministrazione della Federazione spagnola di rugby è quello di aumentare il livello competitivo delle loro squadre e questo include giocare più partite. I Los Leones avranno giocato un totale di 8 partite finora quest’anno quando finiranno la loro lotta contro l’Italia., simile al numero di altre stagioni complete in cui hanno giocato ai Mondiali o hanno partecipato al 6 Nazioni femminile. Inoltre, quando si cerca quella competitività, tutti i rivali della Spagna sono di qualità: Sud Africa, America, Italia o Giappone, all’undicesimo posto nella classifica mondiale del rugby, appena sopra la Spagna.

In questo senso, il Giappone si è già assicurato il suo posto all’interno di WXV2, di cui World Rugby annuncerà la sua sede in futuro, e lo farà da Città del Capo (Sud Africa). Per WXV3, Dubai è già stata confermata come sede delle partite e WXV1 Nuova Zelanda.

Gli unici conflitti sono guidati dai giocatori Juan González Con enormi vittorie contro Olanda e Svezia nel Campionato Europeo, non potevano misurarsi con un tale livello.

La Spagna ha giocato contro il Sudafrica questa primavera a Madrid.

Il Giappone sarà la pietra di paragone per cosa aspettarsi da alcune delle Leonesse che hanno già affrontato l’Italia nella loro prima partita dell’anno, dove il risultato finale, 5-22, non ha rispecchiato la serenità mostrata in Baldiri Alu. Nonostante il risultato, la decisione del nazionale spagnolo è stata quella di “battere” l’Italia, come aveva promesso il giocatore. Laura Delgado. Va tenuto conto che sono i primi minuti di una squadra molto giovane – L’età media è di circa 22 anni-Ha mostrato le sue capacità a breve termine quando hanno pareggiato sul 5-5 nel secondo tempo, aiutando la squadra di casa a assicurarsi che fossero sulla strada giusta.

Dopo un doubleheader contro il Giappone, i transalpini attendono, con quella disputa che rientra nel nuovo torneo mondiale di rugby di WXV2 o WXV3, che mira a migliorare la competitività delle nazioni che corrono tra il “Tier 1”. e “Livello 2”. Per quella rissa allo Stadio Walter Beltrametti di Piacenza, Juan González Ty e Los Leonas avranno le idee chiare su come affrontare ulteriormente le riprese.

Storici tornei femminili senior

11 aprile 1991 Giappone Spagna – Cardiff 0-30 (Campionati Europei)

12 maggio 2002 Spagna Giappone 62-0 Barcellona (Campionato del mondo)