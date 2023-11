PSA in Italia: primo caso in Emilia Romagna – Notizie

Confermato il primo caso di peste suina africana (PSA) in Emilia-Romagna in un cinghiale nel comune di Otone. Il caso di Ottone è stato segnalato da un cacciatore ottonese e studiato presso la Divisione di Piacenza dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna.





Oltre alla caccia, alla regolamentazione delle attività all’aperto e alle restrizioni sulla circolazione dei suini domestici a seconda del livello di sicurezza biologica, nel comune e nei comuni limitrofi sono già in vigore misure straordinarie di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie. . delle aziende agricole. Sono le misure stabilite dal decreto del presidente della Giunta regionale (142/2023), a seguito dei casi accertati di morte di cinghiali in prossimità dei confini regionali, soprattutto in Piemonte e Liguria, dove la malattia è diffusa da gennaio 2022.





Il 13 novembre è prevista una riunione dell’Unità di crisi regionale e del Gruppo operativo regionale (GOT) per determinare se sono necessarie ulteriori misure per prevenire la diffusione della malattia.

11 novembre 2023/ Regione Emilia Romagna/ Italia.

