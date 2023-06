Puoi guadagnare Bitcoin giocando a più di 100 giochi Android

lista per Giochi per dispositivi mobili che pagano i giocatori con criptovaluta È appena cresciuto in modo significativo. Oggi inizia a pagare in Bitcoin butirrico ha rilasciato una funzionalità nella sua app per Android che paga piccole somme di denaro bitcoin Per giocare a oltre 100 giochi per dispositivi mobili idonei.

L’app per Android di Zebedee, chiamata ZBDOra offre una vasta gamma di giochi giocabili, inclusi i premi in Bitcoin, grazie a una nuova partnership con la piattaforma pubblicitaria Adjoe e il suo Playtime Network. I giochi utilizzano un modello di ricompensa basato sul tempo che paga i giocatori satoshi, o l’unità più piccola di Bitcoin (1/100.000.000 BTC), per ogni minuto che giocano.

Secondo la società, i giochi idonei che detengono premi in Bitcoin tramite l’app ZBD per Android includono il puzzle game progettato da Candivore. Abbina i maestriIl gioco di Playtika slotomaniacostruttore di città e combattente di creature di Social Point Città del Drago.

Tutti e tre i giochi hanno un’ampia base di giocatori, con almeno 10 milioni di download ciascuno sul Google Play Store. Tuttavia, per guadagnare premi per giocare, dovrai accedervi tramite l’app Android di ZBD e guadagnerai Bitcoin mentre giochi e guardi annunci.

La funzione è disponibile solo tramite l’app Android, non iOS. I giocatori guadagneranno satoshi mentre giocano, che vengono poi conservati all’interno di un portafoglio ZBD e possono essere ritirati in un altro portafoglio o scambio supportato.

La piattaforma tecnologica Zebedee ospita già molti giochi che pagano ricompense in Bitcoin ai giocatori, inclusi giochi iOS e Android come Hellfire, Bitcoin Miner, Scacchi Bitcoin. La società ha precedentemente rilasciato mod per server per Counter-Strike: Global Offensive, il popolare sparatutto in prima persona di Valve, che Permettere ai giocatori di scommettere e vincere bitcoin.

Ci sono altri giochi per dispositivi mobili a cui puoi giocare che offrono ricompense in Bitcoin ed Ethereum, come ad esempio Solitario Bitcoin E Esplosione di Ethereum Da Bling finanziario. Tuttavia, questi giochi di solito pagano quantità molto piccole di criptovaluta, pari a pochi centesimi in BTC o ETH per ogni ora di gioco.