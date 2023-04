Putin ha invitato Lula al Forum economico di San Pietroburgo

L’invito è stato consegnato in una lettera a Lula dal ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, che lunedì ha compiuto una breve visita a Brasilia nell’ambito del suo breve tour nella regione.

Secondo il ministro degli Esteri Mauro Vieira, non è stato possibile confermare se il capo di Stato brasiliano parteciperà o meno all’evento, e nell’incontro di cortesia che Lula ha avuto con Lavrov, hanno escluso di affrontare il conflitto tra Russia e Ucraina, e anzi la pace- problemi correlati.

Ai giornalisti, il capo della diplomazia nazionale ha anche commentato di non essere d’accordo con le critiche statunitensi alla politica estera brasiliana, rilevando come Washington abbia accusato il Brasile di aver dato voce alla propaganda russa e cinese sulla guerra in Ucraina.

In un recente viaggio ufficiale in Cina e negli Emirati Arabi Uniti, Lula ha osservato che gli Stati Uniti e l’Europa stanno incentivando la guerra cedendo armi a Cave.

Dopo l’incontro con Lavrov all’inizio della giornata, Vieira ha criticato le sanzioni unilaterali contro Mosca e ha chiesto di intensificare i negoziati per risolvere il conflitto con la partecipazione dei paesi amici.

“Ha rafforzato il desiderio del Brasile di contribuire alla risoluzione pacifica del conflitto, ricordando le dichiarazioni del presidente Lula in termini di tentativo di facilitare la formazione di un gruppo di paesi amici per mediare i negoziati tra Russia e Ucraina”, ha osservato.

Ha affermato di aver ribadito la posizione del Brasile “a favore di un cessate il fuoco negoziato, in materia di diritti umani e di una soluzione negoziata con l’obiettivo di raggiungere una pace duratura”.

Ha anche insistito sulla “posizione brasiliana sull’applicazione di sanzioni unilaterali. Ha sottolineato che tali misure, oltre a non ottenere l’approvazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, hanno un impatto negativo sulle economie di tutto il mondo, in particolare sui paesi in via di sviluppo”.

Il viaggio di Lavrov, il primo nel colosso sudamericano dal 2019, è programmato da settimane e il Brasile è la sua prima tappa di un tour che lo porterà poi in Venezuela, Cuba e Nicaragua.

ode/ocs