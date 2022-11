Quali sono le origini del romanzo poliziesco? Con Juan Marie Parasorda

Juan Marie Parasorda È appassionato di romanzi neri e polizieschi. In caso contrario, non mi sarei impegnato così tanto per scoprire i passaggi che hanno portato Edgar Allan Poe a scrivere quello che è considerato il primo giallo della storia. Per fare questo, vedere la biografia, gli interessi, le letture e le passioni di Poe. Ha influenzato la sua scrittura? Crimini della strada dell’obitorio? Quali frammenti di eventi sono stati spostati dalla tua raccolta per influenzare i tuoi script? Poe stesso è diventato un vero investigatore? Perché hai organizzato la storia a Parigi e non a Boston?