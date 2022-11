Taylor Swift annuncia il suo nuovo tour che partirà negli Stati Uniti

Tour delle epoche Il nuovo tour internazionale è quello Al via la cantante americana Taylor Swift Il primo in cinque anni, a partire dal prossimo marzo negli Stati Uniti, includerà anche spettacoli fuori dal Paese.

“Sono felice di annunciare il mio prossimo tour: Taylor Swift/Eras Tour, A Journey Through the Musical Ages of My Career (Past and Present!)”Lo ha annunciato la famosa cantante tramite il suo account Instagram.

Il messaggio è accompagnato da un massimo di dieci foto della star della musica e Quale sarà il suo nuovo tour?Secondo la CNN, aprirà il 18 marzo a Glendale, in Arizona.

“La prima tappa del tour sarà nelle arene degli Stati Uniti, con date internazionali che verranno annunciate il prima possibile!” Il cantante di “Love Story” ha aggiunto. Ha aggiunto che si sente “è la persona più fortunata del mondo perché andrò in tour con grandi artisti.

“Non vedo l’ora di vedere i tuoi bei visi lì. È passato così tanto tempo,” ha detto la cantante, l’unica donna a vincere tre Grammy Awards come Album of the Year.

Midnights, l’ultimo album del cantante, è un fenomeno di vendita, vendendo oltre un milione di copie nella prima settimana.

con il rilascio, Swift ha battuto il record di artista più ascoltata su Spotify in un solo giorno e con la sua canzone con Lana Del Rey, Snow on the Beach è stata la migliore collaborazione femminile nella storia della musica pop.