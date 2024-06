Quante volte i Green Day sono venuti in Messico?

Ci sono voluti 13 anni perché Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Trey Cole tornassero in Messico. (X: @GreenDay)

Giornata verdeLa famosa banda Punk rock Ha annunciato il suo ritorno in Messico, cosa che ha sorpreso i suoi fan che non si aspettavano una notizia del genere. Ebbene, va notato che il suo ultimo concerto sul suolo messicano ha richiesto del tempo per concretizzarsi.

Il gruppo composto da Billie Joe Armstrong, Mike Dirt E Albero fresco Arriverà a Città del Messico per esibirsi al festival venerdì prossimo, 15 novembre Capitale della Corona 2024. Ancora una volta saranno gli headliner dell’attesissimo evento di tre giorni, insieme a New Order, Toto e Paul MacCartney.

I Green Day si sono esibiti in numerosi spettacoli in Messico nel corso della loro carriera. Anche se alcune generazioni non li ricordano tutti. Il gruppo americano ha tenuto concerti nelle terre azteche il 22 ottobre 1993 a Tijuana, il 28 ottobre 1998 nel Distretto Federale, il 3 dicembre 1998. 2004 A Monterrey, il 5 dello stesso mese nel Distretto Federale, e il 19 novembre 2017 alla curva 4 dell’Autódromo Hermanos Rodríguez (Capitale della Corona 2017)

IL Tournée dell'”Idiota americano”. L’uscita dei Green Day nel 2004 è stata una delle più importanti nella carriera della band, promuovendo il loro settimo album in studio, Americano idiota. Il gruppo fece la storia nel dicembre di quell’anno Palazzo dello Sport A Città del Messico.

I Green Day sono tornati in Messico per il Corona Capital Festival 2017 (Foto: OCISA).

Ci sono voluti 13 anni perché uno dei gruppi più amati dai tifosi messicani tornasse nella Repubblica del Messico. Era il 2017 quando il tour era in corso “Tour radiofonico rivoluzionario” Al loro arrivo all’Autódromo Hermanos Rodríguez, i Green Day hanno così ridato speranza ai loro fan che li avevano sempre aspettati.

Hanno presentato una scaletta diversificata che includeva sia i loro classici che le nuove canzoni dell’epoca, e anche Billy Joe ha tenuto un breve discorso che è stato confortante per il pubblico, dato che erano passati solo due mesi dal terribile terremoto.

I Green Day hanno avuto una vasta carriera musicale e attualmente hanno 15 album in studio al loro attivo. Reuters/Mario Anzoni

I Green Day si sono formati nel 1987 a East Bay, California. I membri fondatori sono Billie Joe Armstrong (cantante e chitarrista) e Mike Dirnt (chitarrista e cori). Tré Cool (batterista) si è unito nel 1990, in sostituzione del batterista originale, John Kiffmeyer.

La band è diventata a Riferimento al punk rock All’inizio Anni ’90 Con il lancio del suo terzo album Duki. Nel corso della loro carriera, sono stati conosciuti per il loro stile energico e per i testi che parlano di giovinezza, amore e ribellione. I Green Day hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo e vinto numerosi premi, tra cui… Nonna.

Ogni album ha contribuito a consolidare la loro posizione nell’industria musicale, con “Dookie” e “American Idiot” particolarmente influenti e di successo.

La sua discografia fino ad oggi è composta da 15 album in studio: 39/liscio (1990), Kerblonk (1992), Duki (1994), Con l’insonnia (novantacinque), Nimrod (1997), avvertimento (2000), Americano idiota (2004), Crollo del 21° secolo (2009), Uno! (2012), due! (2012), Vedere! (2012), Radio Rivoluzione (2016), Padre di tutte le madri (2020) e Soccorritori (2024).