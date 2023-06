Banda di Modric che farebbe i campioni d’Europa

EAnteprima mondiale di un film Nel cuore del 14 Serviva anche da vedere Come è stato rivelato Luka Modric? un anno fa, Dopo aver vinto la finale contro il Liverpool (0-1).E Un dato strano… I tifosi dell’Inter adesso se lo stanno aggrappando Lo scontro finale contro Guardiola Manchester City.

“Sai cosa ti dirò, amico mio? Devi avere un giocatore croato in squadra per vincere la Champions League. Il croato ha vinto dieci volte di fila. 10!!!! “Modric ha urlato durante la cerimonia degli spogliatoi di Saint-Denis.

Luka Modric e Marcelo Brozovic con la Croazia.

La verità è che uno guarda indietro e Modric ha ragione. Tutti i campioni d’Europa, dal 2013, hanno almeno un giocatore croato tra le proprie fila. Il Bayern ha iniziato una “tradizione” con Mario Mandzukic Che, poi, è stato perpetuato dallo stesso Real Madrid con Luca Modric (2014, 2016, 2017, 2018 e 2022) e Matteo Kovacic (2016, 2017 e 2018), Barcellona con Ivan Rakitic (2015), Liverpool con Diana Lovren (2019) Bayern con Ivan Beresik (2020) e Chelsea, ancora una volta, con il suddetto Kovacic (2021).

Dieci anni di dominio croato in Champions League

2012-13 -> Mario Mandzukic (Bayern Monaco)

2013-14 -> Luka Modric (Real Madrid)

2014-15 -> Ivan Rakitic (Barcellona)

2015-16 -> Luka Modric (Real Madrid)

Mateo Kovacic (Real Madrid)

2016-17 -> Luka Modric (Real Madrid)

Mateo Kovacic (Real Madrid)

2017-18 -> Luka Modric (Real Madrid)

Mateo Kovacic (Real Madrid)

2018-19 -> Dejan Lovren (Liverpool)

2019-20 -> Ivan Perisic (Bayern Monaco)

2020-21 -> Mateo Kovacic (Chelsea)

2021-22 -> Luka Modric (Real Madrid)

Un requisito, per avere un giocatore croato, che, in questa edizione, soddisfa solo una finale: l’Inter. Il terzo capitano dei nerazzurri èMarcello BrozovicSecondo posto mondiale con Modric nel 2018 e bronzo in Qatar 2022.

L’ex giocatore della Dinamo Zagabria, arrivato al Milan nel 2016 per 5 milioni di euro, Con la maglia dell’Inter ha collezionato 329 presenze, 31 gol e 43 assist. Ha vinto anche cinque scudetti: due scudetti, due coppe e due Supercoppe.

Tuttavia ha perso il suo posto indiscusso negli undici a favore di Simone Inzaghi. Calhanoglu gli ha strappato il ruolo di “regista” e un posto in sala macchine se lo giocherà con Mkhitaryan. Il suo tratto finale della stagione, tuttavia, è enorme: Nelle ultime 10 partite ha aggiunto sei assist e un gol. Quello In gol contro il Torino (0-1). Nell’ultima partita… prima della finale di Champions League.

Strano quello Un paese che ha appena 31 anni e 3,9 milioni di abitanti Avere molto successo, non solo nel calcio, ma sai: Se vuoi vincere la Champions League, metti un giocatore croato nella tua squadra.