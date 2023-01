Questa app ti mostra in tempo reale

Molti di voi probabilmente vorranno saperlo Qual è la velocità esatta di ricarica del tuo cellulare Ma non vuoi acquistare un punto vendita specifico per quello. Questo dato è particolarmente importante Per scoprire esattamente se il tuo caricabatterie si sta caricando alla velocità promessa dal produttore Ma fortunatamente potremo scoprirlo in modo molto semplice.

In questo post ne parleremo elettroneÈ un’applicazione completamente gratuita da cui puoi scaricare Google Play Store E ti aiuterà a conoscere molte informazioni su la batteria Dal tuo telefono cellulare e tra le sue opzioni c’è un’opzione Ottieni informazioni sul processo di spedizione E ‘molto utile.

Come fai a sapere se il tuo caricabatterie si carica alla velocità pubblicizzata dal produttore

Nel nostro caso, per eseguire questo test, utilizzeremo a PICCOLO F4 Con il suo caricabatterie ufficiale da 67 watt. Devi tenerne conto La massima velocità di ricarica sarà raggiunta perché la batteria ha una percentuale molto bassaSe hai più del 60 o 70%, la ricarica sarà più lenta per mantenere la batteria in salute nelle migliori condizioni possibili.

Inoltre, la cosa più interessante è quella Questa app ci mostra queste informazioni in tempo realee saremo facilmente in grado di vedere come fluttua la potenza di ricarica all’aumentare della percentuale della batteria, e possiamo persino vedere i mAh che abbiamo caricato in ogni momento.

Per chiarire, vi lasciamo di seguito con il modo per vedere tutti questi dati in tempo reale, tanto per il gusto di farlo Dovrai seguire i seguenti passaggi: