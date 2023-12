Questa batteria portatile con le migliori valutazioni su Amazon è perfetta da portare in viaggio e non costa nemmeno 20 euro

Ha una capacità di 10.000 mAh e viene fornito con una porta USB-C e due porte USB-A

Spesso una batteria portatile può essere molto utile, soprattutto quando dobbiamo viaggiare o quando semplicemente siamo fuori casa per molto tempo e non abbiamo caricabatterie e presa a portata di mano. Attualmente ce ne sono così tante che potrebbe essere difficile per noi scegliere tra un modello o l'altro, ma per andare sul sicuro possiamo vedere che la batteria portatile con le migliori valutazioni su Amazon non è altro che Il potere di Enyo Bancache è solo il suo prezzo 19,99 euro .

*Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

Acquista la batteria portatile INIU Power Bank ai migliori prezzi

La batteria portatile di marca INIU è Miglior valore e best seller In tutto il negozio Amazon. Attualmente conta un totale di 46.695 recensioni e un punteggio di 4,6 stelle su cinque. Anche se il prezzo consigliato è di 32,99 €, è stato ridotto a 19,99 euro .

Questa batteria portatile mantiene l'aspetto classico che solitamente troviamo in altre marche; Ha uno spessore di soli 1,5 cm e pesa 196 grammi.Quindi è molto leggero. Ha una capacità di 10.000 mAh, quindi può fornire più di una carica a seconda del dispositivo che colleghiamo. Vale la pena notare che è compatibile con un'ampia gamma di dispositivi, inclusi iPhone e iPad.

Troviamo invece una porta sulla batteria portatile USB C E due porti USB-A (Un ingresso e un'uscita) per caricare diversi dispositivi contemporaneamente. Viene fornito anche con Protezione dal surriscaldamento Per evitare possibili danni alle batterie dei dispositivi collegati, che completa Capacità di identificare i dispositivi E fornire una potenza di ricarica sufficiente.

Importante commento positivo

“Non è una ricarica rapida, ma è quasi.” -Francisco José

Direi che molte persone, come me, si chiedono se questa batteria abbia le funzionalità di ricarica rapida di cui dispongono molti telefoni cellulari oggi. La risposta è no, ma non è nemmeno una risposta giusta.

Per sapere se vale la pena usare questa batteria, dobbiamo tenere presente che il produttore stesso ci dice che dispone di un sistema di ricarica esclusivo: “L'esclusiva tecnologia UPower+ di INIU consente la ricarica ottimale di tutti i tuoi dispositivi USB, inclusi AirPods, orologi intelligenti e giacche riscaldate .” .

Ma cosa succederebbe se verificassimo questo?

Il test che ho fatto è stato quello di scoprire la tensione (volt) e la corrente (ampere) consumate dallo Xiaomi MI 10T che accetta la ricarica rapida. Il telefono si è caricato al 70% per tutti e tre i test.

Questi sono i risultati:

Caricabatterie Xiaomi 2A/5,25V e 1,51A

Caricabatterie Xiaomi a ricarica rapida 32 W/5,23 V 1,85 A

Powerbank Inio / 5.11v 1.51 A

Riassumendo vediamo che il power bank INIU fornisce praticamente gli stessi valori del caricabatterie da 2A, quindi posso considerare, dal mio punto di vista, che come batteria funziona correttamente come carica ausiliaria da viaggio, ma è anche non la ricarica rapida, cosa che neanche il produttore ha menzionato.

Per quanto riguarda il numero di ricariche che possiamo effettuare, non dobbiamo fare altro che controllare la batteria del nostro cellulare. Se la nostra batteria ha una capacità di 4000 mAh, a seconda della percentuale rimanente, potremmo riuscire a fare 3 ricariche, più o meno con un utilizzo normale (ricarica quando supera il 20%).

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, come finiture, peso, ecc., non c'è molto da aggiungere a quanto già offrono gli altri. Comodo, buone rifiniture, cavo di ricarica della giusta dimensione, pratico accessorio per torcia, interessante funzione torcia nella batteria stessa e corretta borsa per il trasporto in rete.

Prezzo molto buono per tutto quello che offre.

Principale commento critico

“Fa il suo lavoro ma necessita miglioramenti.” —Danny29

Non mi convince molto, ci mette un po' a caricarsi e poi si scarica molto velocemente… non so, non mi convince molto.

Altre offerte

Ricordatelo iscrivendoti Amazon Prime Hai una prova gratuita di 30 giorni e puoi usufruire di altri servizi come Primo Video . Puoi anche provare servizi come Kindle illimitato Anche udibile .

Puoi essere informato e informato in ogni momento sulle principali offerte e novità di Xataka Selección sul nostro canale. cavo O nei nostri file personali Twitter , Facebook E la rivista Flipboard .

Alcuni collegamenti in questo articolo sono affiliati e potrebbero fornire vantaggi a Xataka. Se non disponibili, le offerte possono variare.

Foto | INIU

Scegliendo Xataka | Con un potente processore o 32 GB di RAM, questo PC è piccolo solo nelle dimensioni… e nel prezzo

A Chataka | Migliori power bank per caricare il cellulare: quali acquistare e batterie esterne consigliate