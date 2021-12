Quest’anno sono stati ripristinati 50 luoghi pubblici per lo scarico segreto di rifiuti solidi

Con la consegna del punto situato in Carrera 1 con Calle 84 (distretto di San Luis II), l’Unità amministrativa speciale dei servizi pubblici (UAESP) ha completato l’obiettivo fissato nel piano di sviluppo, “Cali Unida Por la Vida” per il 2021, che consiste nel ripristino di 50 luoghi pubblici colpiti Trattamento inadeguato dei rifiuti solidi.

In quel luogo a Comuna 6 (a nord-est di Cali) sono stati restaurati 300 metri quadrati di spazi pubblici interessati dallo scarico segreto di rifiuti da costruzione e demolizione.

In totale, 83 m 3 di questo materiale sono stati raccolti in un mese e mezzo, e la decorazione è stata fatta per abbellire l’area.

“Con la gestione, il terreno è stato rialzato, livellato e abilitato. Allo stesso modo, sono state posizionate otto palme e lo sfondo del muro è stato dipinto di bianco per migliorare l’estetica di quel punto per il divertimento dei cittadini della striscia”, ha spiegato Ingrid Bolanos, Team Leader UAESP.

Il funzionario ha anche invitato la comunità a mantenere la pulizia di quello spazio e ha invitato a beneficiare dei servizi di gestori autorizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, ovvero i “cambionti” e le imprese di pulizia. Questi ultimi sono gestiti dai comuni.

In questo senso, John Alexander Rodriguez, sovrintendente alle pulizie del Comune 6 a Bromukkale, ha indicato che le persone nel settore che costruiscono la casa RCD potrebbero chiamare la linea 4847070, allegato 126, per coordinarsi con quell’impresa di pulizie per raccogliere questo materiale.

“Se il volume dell’RCD è inferiore a 1 metro cubo, il servizio è completamente gratuito e un metro cubo costa circa $ 23.000. È molto economico e in questo modo non inquiniamo la città”, ha sottolineato Rodriguez.

Si segnala che il recupero dell’area sita in Carrera 1 con Calle 84 è avvenuto attraverso il Contratto Punti Critici, che ha l’obiettivo di fornire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti solidi che consentono il ripristino degli spazi pubblici nel città.

“Il contratto iniziale per 8.820 m3 era per i comuni 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,17,18,19,20 e 22. Successivamente è stato ordinato un altro ordine per i comuni della est e la città di Navarro, aree colpite dallo scarico clandestino dell’RCD”, ha osservato Carlos Tovar, supervisore del contratto hotspot UAESP.

Con queste azioni l’amministrazione distrettuale attesta il proprio impegno a mantenere pulita la città. Questo lavoro viene svolto in concomitanza con campagne di educazione e sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti e per promuovere la segregazione alla fonte di questi materiali.

Nel seguente link potrai fare riferimento ai recapiti di tutte le imprese di pulizia operanti in città, con le quali potrai coordinare il ritiro del Dc di provenienza locale:

Paula Andrea Otero Vega