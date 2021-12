Queste sono le notizie di WhatsApp nei messaggi temporanei

Il WhatsApp annunciare Aggiornamenti All’interno di messaggi temporanei. È possibile creare chat complete utilizzando queste impostazioni. Adesso possiamo anche noi gestione del tempo Quali messaggi rimarranno salvati nell’applicazione.

l’app di Il WhatsApp Sta agli utenti decidere quanto tempo devono fare rimanere Messaggio.

Messaggi temporanei per impostazione predefinita

“Utenti Il WhatsApp Ora hai la possibilità di attivare i messaggi temporanei per impostazione predefinita in tutte le nuove chat. Quando questa funzione è abilitata, tutte le nuove chat uno contro uno create da te o da qualcun altro verranno impostate per scomparire dopo la durata scelta. Inoltre, abbiamo aggiunto a nuova opzione Quindi puoi attivare questa funzione in quei gruppi durante la creazione di chat di gruppo. Questa nuova funzionalità è facoltativa e non modifica o elimina nessuna delle tue conversazioni”, espone il sito Web dell’azienda blog informativo.

Nuovo periodo nei messaggi temporanei

Hanno anche aggiunto nuove durate a questi messaggi temporanei. Ora troveremo una durata 24 ore, a partire dal 90 giorni Oltre all’opzione 7 giorni che abbiamo già nell’app.

Per chi sceglie di attivare messaggi predefiniti, Vedranno un messaggio nelle loro conversazioni che dice ai partecipanti che questa è l’impostazione esatta. Se un utente ha bisogno di salvare una particolare conversazione, può riflettere Configura una chat specifica.

Per poter attivare queste ultime novità, basta andare su ‘Impostazioni della privacy’e selezionare durata predefinita.