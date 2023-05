Questi sono gli editori confermati dell’evento, l’elenco è PlayStation e Xbox

Anche se l’E3 2023 è stato cancellato Gioco del festival estivo Sarà il più vicino all’evento di videogiochi più caldo dell’estate. Geoff Keighley è pronto Diversi importanti editori si riuniscono per un evento in cui sono previsti annunci di giochi relativi ai giochi l’8 giugno.

Mentre I biglietti per la conferenza dal vivo sono ora in vendita Oggi è stato rilasciato un elenco con Più di 40 aziende partecipanti Dove ci sono praticamente tutti i maggiori editori, ad eccezione di Nintendo.

Questi i publisher che saranno presenti al Summer Game Fest 2023

attraverso loro social networks E Gioco del festival estivo Fornire un ampio elenco di aziende che saranno presenti in fiera. Alcuni dei principali editori del settore come Activision, Capcom, EA, Bandai Namco, Ubisoft e Sega compaiono nell’elenco, così come due importanti produttori di console: Xbox e PlayStation.

Questa è la lista:

Activision

Giochi Amazon

Annapurna

Bandai Namco

comportamento

capcom

Progetto CD ROSSO

Indietro

finali digitali

Disney

AE

giochi epici

Concentrati sull’intrattenimento

Vettore di movimento

Giochi di rettifica di ingranaggi

Hoover

Kabam

Studi Lariani

livello infinito

assemblea magica

notizia

Netflix

Nixon

niatico

Spiaggia Nord

Paradosso interattivo

La perla degli abissi

Laboratori Fenice

miliardi

Stazione di gioco

coppia tascabile

scanner

Hub di gioco Samsung

La seconda cena

sega

Intrattenimento Smilegate

Square Enix

vapore

Techland

Tribeca Festival

UbiSoft

Warner Bros

Xbox

Come, dove e quando guardare la partita del Summer Fest 2023

Lui Festa dei giochi estivi 2023 avrà Conferenza faccia a faccia allo Youtube Theatre di Los Angeles, Californiaanche se puoi vederlo su piattaforme come Youtube E contrazione Twitter, TikTok, Instagram e Steam.

Lui Il giorno dell’evento è l’8 giugno E queste sono le tempistiche per l’America Latina: