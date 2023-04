Questi sono i costi per mangiare nello spazio

Ti consideri un viaggiatore completo? IL Agenzia spaziale francese In coordinamento con una società chiamata Zephalto per l’organizzazione Viaggi nella stratosfera; Hanno aggiunto che i palloni sono fatti di elio e saranno inviati con due piloti con una vasta esperienza nella movimentazione. astronavi.

“Abbiamo scelto un’altitudine di 25 chilometri perché è l’altitudine in cui ti trovi nell’oscurità dello spazio, con il 98% dell’atmosfera sotto di te, così puoi goderti uno scintillante Terrasulla linea blu. “Sei nell’oscurità dello spazio, ma senza l’esperienza della gravità zero”, ha dichiarato Vincent Variet-Destes, direttore di Zevalto.

Quando avranno luogo i viaggi nella stratosfera?

secondo agenzia spazialeI voli partono dall’anno 2025. Tuttavia, i requisiti sono ampi, in quanto devono arrivare giorni prima di subire il processo di adattamento, e questo per vivere una delle migliori esperienze in Viaggi nella stratosfera.

Per un salvadanaio! I prezzi stimati sono di circa 2 milioni 388mila 204 pesos messicani a persona, e se siete interessati potete prenotare a 218mila pesos.

Viaggi nella stratosfera: quanti viaggi verranno effettuati durante l’anno?

Zephalto ha inizialmente ipotizzato la possibilità di 60 voli all’anno, ciascuno con sei passeggeri a bordo, anche se ha stimato che sulla base dei risultati potrebbe essere notevolmente ampliato; Il motivo per cui ci sono solo sei persone nel pallone è l’altezza che cercano di raggiungere durante le manovre.

La mongolfiera raggiunge un’altezza tre volte superiore a quella di un aereo commerciale e per tre ore si può godere del panorama e del menù proposto; Il viaggio di ritorno dura un’ora e mezza, quindi sono sei ore tra andata e ritorno.

Cos’è la stratosfera e quali sono le sue caratteristiche?

Gli studi lo descrivono in dettaglio stratosfera È il secondo strato dell’atmosfera e, grazie alla sua posizione, rappresenta il 24% dei gas nell’atmosfera. Detto questo, ha diverse proprietà che gli consentono di funzionare Tour privati Come quello organizzato dall’Agenzia francese, questi sono: