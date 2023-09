Questo è Copilot, il nuovo impegno di Microsoft nell’intelligenza artificiale che trasformerà l’uso di Windows

Microsoft ha introdotto Copilot, uno strumento che mira a standardizzare l’uso dell’intelligenza artificiale generativa dell’azienda su Windows e Microsoft 365, Bing o Edge.

L’impegno di Microsoft nei confronti dell’intelligenza artificiale generativa è evidente da tempo, soprattutto da allora All’inizio dell’anno è stato effettuato un investimento di 1 milione di dollari in OpenAI, la società che ha creato ChatGPT.

Ma in occasione dell’evento di presentazione dei nuovi dispositivi e dell’aggiornamento di Windows organizzato ieri dall’azienda americana, è emerso chiaramente che d’ora in poi l’intelligenza artificiale avrà un ruolo di primo piano in tutti i suoi prodotti. Questa intelligenza ha un nuovo nome: copilota.

Microsoft licenzia quelli che finora sono stati i suoi assistenti (senza molto successo), Cortana e… Benvenuto nello strumento che mira a diventare il tuo assistente quotidiano. O come si suol dire, amico.

Basandosi sulla convergenza delle interfacce di chat e dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), ciò che Copilot promette è la comprensione dell’utente nel linguaggio naturale per rispondere, comporre o interagire in stile ChatGPT.

L’idea è questa Copilot integra il contesto web, l’intelligence, i dati aziendali degli utenti e ciò che stanno facendo in quel momento sul tuo computer per fornire un supporto migliore, mantenendo la tua privacy e sicurezza in primo piano.

Secondo l’azienda, sarà un’esperienza semplice, fluida e disponibile gratuitamente Windows 11, Microsoft 365 e nel browser Web con Edge e Bing. Allo stesso modo, funzionerà come un’applicazione, che apparirà quando l’utente ne avrà bisogno semplicemente facendo clic con il pulsante destro del mouse o utilizzando la combinazione di tasti Win+C.

Non dovremo aspettare molto per verificarne l’utilizzo, poiché Windows 11, 23H2, verrà aggiornato. Disponibile dal 26 settembre In esso, il copilota verrà aggiunto alla barra laterale.

A cosa servirà il copilota?

La cosa interessante dell’annuncio è che Copilot non si limiterà a rispondere a domande come può attualmente accadere con l’intelligenza artificiale generativa di Bing, ma diventerà un altro strumento per facilitare l’utente Qualsiasi lavoro svolto con un computer. Ad esempio, se invii un’e-mail a un conoscente suggerendo un pasto per la settimana successiva, Copilot utilizzerà Outlook per gestire il calendario mentre Bing cerca un ristorante nella zona.

In altre applicazioni come Microsoft 365, Copilot può richiedere agli utenti di utilizzare Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams utilizzando solo le proprie parole.

Nel caso di Bing riceverai risposte personalizzate, poiché la cronologia della chat può influenzare i risultati. Ad esempio, se un utente utilizza Bing per seguire i risultati della sua squadra di calcio preferita, la prossima volta che pianificherà un viaggio, Bing lo informerà in modo proattivo se la stessa squadra gioca nella sua destinazione.

Allo stesso modo, quando si effettua un acquisto, se vengono richieste informazioni su un articolo, Bing porrà ulteriori domande per ottenere maggiori informazioni e quindi utilizzerà tali informazioni per fornire consigli più personalizzati. Allo stesso modo, sarebbe anche possibile Utilizza una foto o una foto salvata come riferimento per il tuo acquisto.

E infine, il nuovo aggiornamento di OpenIA e dell’intelligenza artificiale per la generazione di immagini, DALL.E 3 è utilizzabile da Bing.

Nuovi aggiornamenti

Oltre a Copilot, Microsoft ha annunciato ieri più di 150 nuove funzionalità nell’aggiornamento di Windows 11, che è uno degli aggiornamenti più grandi fino ad oggi.

Tra gli sviluppi più notevoli, L’azienda ha aggiornato File Explorer Ora presenta una home page, una barra degli indirizzi e una casella di ricerca aggiornate progettate per aiutare le persone ad accedere più facilmente a contenuti importanti e pertinenti, rimanere aggiornati e collaborare senza dover aprire un file. È stata aggiunta anche una nuova funzionalità Galleria, progettata per rendere più facile l’accesso alla tua raccolta di foto.

È stato apportato un altro interessante miglioramento Paint, che sarà più simile a Photoshop Con l’uso di sfondi e livelli, sarà inoltre migliorato con l’intelligenza artificiale per il disegno e la creatività digitale, nonché con Cocreator Preview, che porta la potenza dell’intelligenza artificiale generativa in questa app.

Da parte sua, anche l’app Foto è stata migliorata utilizzando l’intelligenza artificiale e ora include nuove funzionalità per rendere il fotoritocco molto semplice.

D’altra parte, Microsoft ha annunciato la posta di Windows scompare, Che sarà sostituito dal nuovo Outlook per Windows. I suoi strumenti intelligenti ti aiutano a scrivere e-mail chiare e concise e ad allegare facilmente documenti e foto da OneDrive.

Nuove superfici

Infine, Microsoft ha annunciato quattro nuovi laptop. Il nuovo Surface Laptop Studio 2 è il dispositivo più potente mai realizzato. Inoltre, aggiorna anche i suoi laptop leggeri, Surface Laptop Go 3 e Surface Go 4 per il business e

Centro della superficie 3.