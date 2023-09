Giornate per imparare il mestiere del disegno

L’iniziativa Pintecord ha l’obiettivo di consentire ad alcune donne di apprendere e integrare strumenti e conoscenze per diventare professioniste nel mestiere della pittura.

Le sessioni, iniziate il 14 settembre, si terranno presso l’Espacio Pintecord situato nella sede di Boulevard Los Alemanes alle 32.00.

Spazio Pintecord: Convegni al femminile

In cosa consiste?

Sulla base dello sviluppo di 8 moduli che verranno insegnati nei mesi di settembre e ottobre, i partecipanti potranno acquisire conoscenze teoriche e pratiche che verranno presentate nelle sessioni previste.

Questa proposta è stata realizzata in collaborazione con il marchio ALBA e i suoi tecnici specializzati, che avranno il compito di insegnare i diversi percorsi formativi, accompagnando Pintecord, nello sviluppo di questa iniziativa. In collaborazione con il Ministero delle Donne, è stato anche possibile implementare queste attività, poiché hanno partecipato alla logistica e hanno aiutato tutti i partecipanti a far parte di questo progetto.

Spazio Pintecord: Convegni al femminile

Pintecord cerca di promuovere uno spazio per il sostegno, l’istruzione e lo sviluppo, poiché questo sarà il primo di molti progetti da aggiungere alla comunità.

L’iniziativa Espacio Mujeres apre nuove opportunità nel mondo del lavoro per le donne che vogliono avanzare nella professione.

maggiori informazioni: https://pintecord.com.ar/espacio-pintecord