I primi test di resistenza mostrano che l’iPhone 15 Pro è meno resistente dell’iPhone 14 Pro

Il popolare YouTuber Sam Kohl del canale AppleTrack ha condotto test di caduta con l’iPhone 15 Pro e il suo predecessore, dai quali è emerso che il nuovo iPhone non è resistente come il precedente.

Nuovo iPhone 15 Pro in blu

Il 12 settembre Apple ha presentato la sua nuova gamma di telefoni di punta per il 2023 Si compone ancora di quattro modelli: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e, a partire da oggi, queste quattro stazioni Ora è disponibile per l’acquisto tramite il sito Web dell’azienda di Cupertino e presso rivenditori autorizzati come Amazon.

In ogni caso, alcuni modelli di iPhone 15 hanno già raggiunto alcuni creatori nelle ultime settimane, e uno di loro in particolare ha condotto i primi test di resistenza dell’iPhone 15 Pro, che… Dimostrano che questo è meno resistente del suo predecessore, l’iPhone 14 Pro.

L’acciaio inossidabile è più resistente del titanio

Il famoso YouTuber Sam Kohl, creatore del canale AppleTrack, ha recentemente pubblicato un video in cui è presente iPhone 15 Pro e iPhone 14 Pro vengono sottoposti a una serie di test di caduta Ciò indica che il nuovo iPhone è meno resistente del suo predecessore.

Così, nel suddetto video, che vi lasciamo a queste righe, potete vedere che mentre i lati piatti dell’iPhone 14 Pro hanno assorbito gran parte dell’impatto della caduta, i bordi arrotondati in titanio dell’iPhone 15 Pro hanno creato l’impatto. Si estendeva alle finestre anteriori e posteriori, formando crepe a forma di ragnatela in entrambe le finestre..

Allo stesso modo, nei test di cui sopra, l’iPhone 14 Pro è rimasto in condizioni quasi perfette fino alla fine, mentre Il vetro del 15 Pro ha iniziato a rompersi a metà circa Prima negli angoli erano apparse crepe a forma di ragnatela.

La spiegazione della maggiore resistenza dell’iPhone 14 Pro rispetto al 15 Pro è che il primo è realizzato in acciaio inossidabile, che è un materiale resistente alla ruggine. Gli ammortizzatori sono migliori perché si flettono sotto tensioneMentre il secondo è in titanio, che è un materiale più duro. In caso di impatto, il danno si estende ad altre parti del dispositivo.