Sony PlayStation riceverà l’emulazione PS3 per PS5

Una delle più grandi rivelazioni di Sony PlayStation questa settimana è il nuovo PlayStation Plus (PS Deluxe in America Latina), un ampliamento del servizio in abbonamento grazie a Unificazione con PS ora e le loro notizie tre modi sul pagamento. PS Plus Premium, il metodo più costoso e completo in assoluto, consentirà di scaricare e giocare online i titoli delle vecchie console dell’azienda come PSX, PS2, PSP e PS3, anche se nel caso di quest’ultime I giochi possono essere giocati solo su flusso. Tuttavia, il famoso dall’interno Jeff Grubb ha rivelato che Sony potrebbe lavorare per portare l’emulazione PS3 su PS5 (tramite VGC).

“Dato che ne abbiamo parlato per tutta la settimana, ho guardato e gli ho chiesto… e Sembra che Sony stia lavorando sull’emulazione PS3 su PS5Anche se potrebbe volerci del tempo”, ha detto Grob in una nuova diretta dal suo canale YouTube Jeff Group Game Mess. Vorrei che uscissero e ce lo dicessero. Dicci che tieni a queste cose, perché è quello che manca nell’annuncio di PS Plus… Mi sembrava che a loro non importasse nulla di tutto ciò. L’hanno semplicemente raccolto, gli hanno dato un nuovo nome e l’hanno venduto”.

È noto a tutti, nonostante fosse una consolle strepitosa grazie ad un ampio catalogo di offerte esclusive e ad una qualità impeccabile, La programmazione dei titoli per PS3 non è mai stata così facile. Si prevede che a causa dell’architettura proprietaria della console desktop veterana e del suo processore Hive, emulando il sistema su PS5 tramite Software -Proprio come, diciamo, Xbox Series X/S emula Xbox 360- è un file Un compito molto difficile e arduo per Sony. Tuttavia, non tutti sono d’accordo con questa posizione, come ha spiegato in un post su Twitter MVG, uno sviluppatore di Night Dive Studio.

L’emulazione PS3 è completamente possibile sui dispositivi PS5. Sony non è mai stata interessata a investire milioni per realizzarlo, ma MVG (ModernVillegG) 29 marzo 2022

