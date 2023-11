Come personalizzare individualmente il suono delle notifiche in WhatsApp

Le applicazioni di messaggistica istantanea ci consentono di rimanere in contatto. Grazie alle sue notifiche possiamo sapere il momento esatto in cui arriva il messaggio. Queste voci possono essere personalizzate e modificate in modo che non siano uguali alle voci di un altro utente e possano ingannarci. Ma possiamo farlo anche noi Assegna una voce diversa a ogni conversazione, In questo modo sapremo chi ci ha inviato un messaggio senza dover guardare il nostro telefono. Ti diciamo come.

Personalizza il suono delle notifiche di WhatsApp individualmente per ogni chat

È possibile modificare il suono delle notifiche su WhatsApp, in questo modo potremo distinguere facilmente quando arriva un messaggio e quando arriva sul dispositivo di un altro utente. L’applicazione consente di apportare modifiche in generale all’applicazione e in varie chat in particolare. Per modificare il tono delle notifiche dell’app dovremo farlo tramite l’icona a tre righe situata nella schermata principale dell’app. Seleziona l’opzione Notifiche e in questa sezione Tono di notifica.

Abbiamo a nostra disposizione un’ampia gamma di suoni preimpostati tra cui possiamo scegliere, oltre ad aggiungere le nostre suonerie o suoni personalizzati. Ma oltre a ciò, ti permette di cambiare il tono di notifica in una chat specifica, cosa che faremo dalle opzioni nelle impostazioni della chat stessa. Per questo dovremo seguire i seguenti passaggi:

Accedi all’app e seleziona la chat per la quale desideri modificare il suono delle notifiche.

raggiungere Impostazioni facciamo clic sull'icona a tre linee situata nell'angolo in alto a destra dello schermo, in questo modo possiamo selezionare " informazione "Gruppo" se si tratta di una chat di gruppo o "Mostra contatto" Se chatti con un contatto.

facciamo clic sull’icona a tre linee situata nell’angolo in alto a destra dello schermo, in questo modo possiamo selezionare “ “Gruppo” se si tratta di una chat di gruppo o Se chatti con un contatto. Da questo elenco completo possiamo fare riferimento alle informazioni di contatto nonché effettuare impostazioni personalizzate come Disattiva le notifiche o personalizza le notifiche Individualmente.

Scorri l'elenco finché non trovi l'opzione "Personalizza notifiche" Accanto a questa troviamo una nota musicale.

Una volta raggiunto il nuovo menu, dobbiamo attivare l'opzione "Utilizza notifiche personalizzate" Per poter accedere al resto delle opzioni.

Quindi fare clic su "tono di notifica", Allo stesso modo delle impostazioni generali dell'applicazione, viene visualizzato un ampio elenco di suoni tra cui possiamo scegliere. Il loro numero dipenderà da quelli che abbiamo salvato sul nostro telefono, perché oltre alla nostra applicazione, abbiamo accesso ad altre che sono incluse nel nostro telefono.

Allo stesso modo delle impostazioni generali dell’applicazione, viene visualizzato un ampio elenco di suoni tra cui possiamo scegliere. Il loro numero dipenderà da quelli che abbiamo salvato sul nostro telefono, perché oltre alla nostra applicazione, abbiamo accesso ad altre che sono incluse nel nostro telefono. Oltre a scegliere ciò che ci piace di più o che riteniamo più appropriato, scegliamo anche ciò che ci piace di più o che riteniamo più appropriato Possiamo regolare il volume Dalla notifica.

Quindi quando partiremo, quando riceveremo un nuovo messaggio da questo contatto o gruppo, sentiremo il suono che abbiamo scelto, che sarà diverso dal resto delle notifiche, quindi senza dover guardare il telefono o addirittura senza prenderlo in mano dalla borsa o dalla tasca e sapremo di chi è il messaggio che abbiamo appena ricevuto. . Quindi possiamo scegliere se occuparcene subito o lasciarlo per dopo.