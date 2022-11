Questo è il nuovo menu rivoluzionario di Espacio Montoro, il ristorante più ricercato di Alicante

nuovo personaggio da Pablo Montoro Per questo inverno arriva con l’intenzione di intraprendere un viaggio di emozioni. Dimentica le idee sull’esperienza che altri luoghi promettono e collegano, Il ristorante più richiesto ad Alicante Pronto per partire.

Questo lunedì inizia la nuova proposta di Espacio Montoro. Come sempre, le prenotazioni per i prossimi due mesi sono già coperte e bisogna tenere d’occhio i social per vedere se c’è ancora spazio. Pablo arriva dall’angolo Tecnologia nera cosa c’è che non va Voglio davvero dare il benvenuto al pubblico dopo due mesi di lavoro su un altro progetto In Germania.

Il viaggio parte da questa parte dell’edificio, allestita ad un’estremità delle tre cucine che il ristorante mette a disposizione. La porta si apre e Sei invitato ad entrare in una stanza buia da cui esce del fumo. Al centro vi è una fonte luminosa, quando gli occhi si abituano all’oscurità, vengono rilevate altre luci nere presenti. Hanno annunciato dagli altoparlanti che era ora di iniziare il viaggio.

[Pablo Montoro: “Aquí todos los cocineros son las estrellas y deberían ser los camareros”]

Ricordi le montagne russe? È ora di allacciare le cinture di sicurezza e Scopri i cocktail duri che offre. Sì, solido. Il Bloody Mary I margarita vengono masticati al posto dello zucchero.

Il viaggio continua Ciao linea, il piccolo patio esterno situato in questo luogo alla periferia di Alicante. Questo porta a un altro gioco in cui darà suggerimenti come mangiare un piccolo giardino di funghi o Incontra il primo mare e montagna che verrà presentato in tour.

Obbiettivo laboratorio del bozzolo prossima stazione. Lì ci ritroviamo in cucina con Montoro che sta ultimando i piatti del menù dei Sensi. Questo è uno dei momenti salienti del tour, quattro assist con cui gioca Combinazioni di sapori che non suonano bene e che rendono chiaro che funzionanoCome la bolognese con aragosta e sobrasada. o manzo wagyu speziato al whisky condito con foie gras.

[La cocina de Pablo Montoro pone el broche de oro a los ‘showcooking’ del Mercado Central de Alicante]

Dopo i sentimenti intensi è il momento di passare a geodi verdi, che è l’unico spazio che sembra un soggiorno tradizionale. Sembra che sia ora di riposare, ma in realtà è lì che scopre che il viaggio non è ancora a metà strada.

in ogni fase ti invita a finire tu stesso almeno uno dei piatti. O alla vecchia fiamma o al pilbil rombo con la buccia mangiato in due portate, compilando una zuppa o accompagnando una varietà di piselli con ortiche e un involtino ricoperto di caviale.

Ogni piatto è una sorpresa in cui cerca di far meravigliare lo spettatore, e ci riesce, perché Montoro vuole che l’idea dell’esperienza sia qualcosa di molto reale.

[“Es hora de perder el miedo”, Aspe celebra la primera fiesta culinaria posómicron]

Le montagne russe su cui è stato sembrano fermarsi con il segmento finale, dove propone un altro cocktail duro, questa volta una pina colada. Ma in un viaggio che parte dall’alto, non contento di tornare all’inizio, è il momento dei cocktail, dove suggerisce di scegliere una proposta tra le cinque che ha messo insieme considerando ciascuno dei sensi. In tal modo, raggiunge il suo obiettivo. Chi viene vuole sempre ripetere Quando si saluta in cima alla sua cucina.

Segui gli argomenti che ti interessano