L’intelligenza artificiale si infiltra in Gboard con emoji costruttive e altro ancora

probabilmente gboard È una delle applicazioni preferite dagli utenti di telefoni Android. Ed è che quelli di noi che ci sono già fedeli di solito sostituiscono la tastiera del produttore del nostro telefono con questa app Google, perché negli anni ha dimostrato di essere una delle applicazioni più versatili e facili da usare dell’attuale mercato. Bene, Gboard è ora in fase di aggiornamento con alcune funzionalità che piaceranno sicuramente a molti utenti, dato che si basa sull’intelligenza artificiale e su tutta la potenza che ha.

Etichette neo-generative

Sì, come hai letto, ora è possibile generare automaticamente nuovi adesivi utilizzando uno strumento che farà senza dubbio scalpore. Si tratta di creare adesivi basati su emoji che possiamo trovare rapidamente utilizzando un modello linguistico integrato. questo è chiamato “ImogeneE avrà una barra di ricerca, dove chiederemo cosa vogliamo inviare, come quando chiediamo a ChatGPT qualsiasi cosa ci venga in mente.

La domanda che ci poniamo, visto che non l’abbiamo ancora vista in azione, è se questa barra di ricerca sarà, solo per la ricerca, o se genererà direttamente nuovi emoji e adesivi. E per esperienza Google Con la cucina emoji ci piace perché sarà possibile creare nuovi emoji o adesivi dai nostri desideri riflessi nella barra di ricerca stessa.

Riparazione basata su AI

Non solo l’intelligenza artificiale verrà utilizzata per creare nuovi emoji, ma dovrebbe anche aiutarci a scrivere testi impeccabili in termini di ortografia. Per questo avrai Un nuovo correttore basato sull’intelligenza artificiale Che non dovrebbe solo correggere i copioni, ma non saremmo sorpresi se potesse crearli da zero in base ai nostri desideri per tutti i tempi.

Aiuto alla scrittura

In modo complementare alla funzione che abbiamo visto prima, avremo la modalità di “Aiutami a scrivereChe ci permetterà di creare brevi testi secondo un tono e uno stile specifici che richiediamo.

Scrivere con penna o matite

I telefoni pieghevoli e i loro grandi schermi aiutano a usarli con penne intelligenti come con il nuovo Google Pixel Fold, che ha spinto quelli di Mountain View a migliorare una funzione che avevamo già visto così avanzata, ad esempio, nei telefoni Samsung. E abbiamo appreso che il nuovo Gboard ti consentirà di scrivere a mano con queste matite e convertire questi testi in lettere in modo semplice, quindi possiamo usare la matita nel solito modo e, d’altra parte, non perdere il abitudine di scrivere bene.

Tutto questo viene fornito con Gboard beta 13.3, che sta iniziando a colpire i primi utenti, inclusi noi. Di Emogen ovviamente nessuna traccia, lo abbiamo visto nel changelog condiviso su Twitter, che non arriverà ancora a tutti, almeno così sembra, e arriverà a pezzi.