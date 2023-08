Con un trio danzante, Oscar Ruvalcaba propone un ritorno allo spazio personale dopo la pandemia

Durante una pandemia, dice il coreografo Oscar Rovalcaba, “Il corpo è diventato un nemico”. Portatore o meno del coronavirus, l’altro potrebbe contribuire a “qualcosa di sconosciuto, qualcosa di dannoso” e quindi devi tenerti separato. “Il virus ci ha messo in uno stato di sfiducia, paura e uno stato di completa incertezza, dove non sapevamo come essere, ci ha messo ai margini della vita”.

Da quel lungo e incerto soggiorno, Ruvalcaba Creato Trilogia della danzache si conclude con b “centro”, un pezzo di danza che propone un ritorno al nucleo, quello spazio ben noto in cui tutti organizzano la vita. Come la pandemia stessa, non è stato un ritorno veloce o allo stesso posto da cui siamo partiti, «perché non è più lo stesso centro in cui eravamo, tante cose sono cambiate, il mondo è cambiato e anche noi siamo cambiati», ha dice.

In mezzo al delirio, afferma il coreografo, l’uomo ha bisogno di ritornare e “quel centro non può dipendere da circostanze esterne, è un luogo interiore, uno spazio personale, un luogo attorno al quale, dal proprio centro, ci si organizza perché essere nella vita.” Tra i paesaggi sonori, i sette danzatori viaggiano attraverso quattro vignette: l’albero alla fine del tempo, la montagna sacra, l’ombelico del cielo e il caffè in un pomeriggio d’estate.

“centro”che inizia le rappresentazioni oggi al Guillermina Bravo Dance Theatre, ma si prolunga fino al 1 ottobre in altre due sedi: la UNAM Ballroom e il Cenart Raúl Flores Canelo Theatre, non è stato solo motivo di riflessione collettiva. Ruvalcaba Ha vissuto il suo ritorno nella pandemia: “Ero una specie di maniaco del lavoro e all’improvviso mi sono reso conto di aver raggiunto un punto internamente esaurito, totalmente esausto e vuoto, la pandemia mi ha costretto a tornare in me stesso, a non produrre più e ad essere prodotto, ma per stare con me, ricostruire me stesso, realizzare me stesso.” di nuovo, e nutrire di nuovo il mio mondo interiore.”

Più tranquillo e in procinto di festeggiare i 40 anni di esperienza in danzala coreografa se la prende comoda: “Ho imparato a distaccarmi, a non dare tutto al mondo, la giusta quantità e a non essere vuoto. Sono così felice, ma non corro più. La pandemia ha insegnato noi che il corpo è insostituibile, che il contatto fisico e il contatto fisico non possono.” Lasciando andare, e quello che sto facendo è appianare tutto questo. Quando ‘The Middle’ sarà finito, voglio fare una pausa, perché in questo momento non sono sicuro di dove voglio essere, ci vado come artista e ho bisogno che la vita mi dia la risposta. ”

scopi

Sarà eseguito al Guillermina Bravo Dance Theatre dal 10 al 13 agosto

Nella sala da ballo UNAM, le feste si svolgeranno dall’8 al 10 settembre

La stagione si conclude al Teatro Raúl Flores Canelo dal 28 settembre al 1 ottobre

