Lo spazio Miley riceverà i rappresentanti di Eduardo Bolsonaro e Fox nel periodo precedente alle elezioni

Miley, Villarroel e Bolsonaro, in un incontro l’anno scorso a Buenos Aires

Mentre i principali rappresentanti di La Libertad Avanza (LLA) tentano di spiegare, sottovoce e con difficoltà, che le critiche degli intellettuali liberali Alberto Benegas Lynch A Papa Francesco dentro Chiudi la campagna A Javier Miley Non dovrebbero essere legati alla posizione del candidato, e i liberali sfrutteranno il divieto e il giorno delle elezioni per costruire legami internazionali con i leader di destra in Brasile e Spagna.

Da ieri hanno cominciato ad arrivare nel paese e Saranno nel seminterrato il giorno delle elezioni Tre referenze vicine Jair Bolsonaro, Leader del Partito Liberale Brasiliano (PN) e molti altri affiliati o alleati con esso Volpe, La potenza conservatrice spagnola per eccellenza. Le vostre visite dal cuore di LLA sono state organizzate nelle ultime settimane Promuovere relazioni diplomatiche in erba con leader che la pensano allo stesso modo Di fronte al governo economico definitivo.

“È un gesto di unità con loro, che sono ancora molto importanti. Bolsonaro era sul punto di ottenere la rielezione ed Eduardo era il candidato con più voti nella storia brasiliana. Ciò sostanzialmente mantiene le relazioni di cooperazione tra i paesi”.

La prima visita è già avvenuta. Ieri è atterrato a Buenos Aires il rappresentante federale Rodrygo Valladares, 33 anni e vice capogruppo della minoranza alla Camera dei Rappresentanti. Ardente cattolico, è membro quest’anno del partito Uniao-SE ed è uno dei parlamentari più criticati. Lula da Silva. Oggi si unirà alla delegazione un altro rappresentante del Brasile. Marcel van Hatem Dal partito Novo, fondato nel 2011 e anch’esso di natura liberale. È poco più vecchio di Valladares – ha 36 anni – e si distingue per la sua ampia popolarità, essendo seguito da milioni di follower sui social network. I liberali hanno in programma una cena in onore di entrambi sabato sera, alla quale potrebbe partecipare anche Miley, anche se la sua presenza non è stata confermata.

Il momento clou del ciclo di incontri “diplomatici” sarà domenica. Innanzitutto con l’arrivo dei visitatori stranieri più famosi: il deputato nazionale del Partito Liberale (PL). Eduardo Bolsonaro, Il figlio dell’ex presidente, Jair Bolsonaro, che si prepara a lanciare una corsa per la rielezione contro il Partito dei Lavoratori di Lula, questa settimana ha registrato un video a sostegno di Miley. Il deputato di San Paolo aveva già incontrato Miley l’anno scorso in Brasile e a Buenos Aires. Nel periodo precedente all’incontro di agosto, ha espresso pubblicamente il suo sostegno, così come suo padre.

Arriveranno nel paese su invito della LLA, rappresentanti di VOX, il partito guidato da Santiago Abascal

Le visite sono state organizzate dal deputato di Buenos Aires Nahuel Sotelo, in consultazione con Miley, sua sorella Karina, imprenditrice e futuro ministro degli Esteri nell’ultimo mandato della LLA. Diana Mondino. Sotelo è membro della destra conservatrice e religiosa della LLA, e ha potuto gestire i viaggi grazie ai suoi precedenti rapporti con partiti di destra e, soprattutto, con gruppi evangelici diventati sempre più attori importanti della politica brasiliana.

Da ieri i liberali hanno cominciato a portare i loro ospiti nei luoghi strategici di Buenos Aires. Valadares ha già partecipato alla cerimonia di chiusura della campagna a Buenos Aires Lomas de Zamora -senza Miley-, Il loro scopo è “ispirare” i seguaci e, soprattutto, “dare forza ai pubblici ministeri che garantiranno l’integrità dei voti”, secondo un armatore LLA di Buenos Aires. Tra oggi e domani pensano di partire con gli altri Florencio Varela, Quilmes e Lujan, In questo modo possono apprendere in prima persona e fornire consulenza sull’attività regionale nel periodo precedente alle elezioni. “Hanno già sofferto di avere il grande apparato politico contro di loro e hanno molto da offrirci”. Lo hanno detto vicino a Miley, dove la maggior parte dell’attenzione è concentrata nel coltivare ogni voto.

Oltre alla delegazione brasiliana, da domani inizierà la presenza di tre personalità di spicco del partito spagnolo VOX, da lui guidato. Santiago Abascal: Hermann Tesch, Membro liberale del Parlamento europeo; Jorge Martin Frias, capo Pensare un carro armato Estrema destra istituzione dell’opposizione, La parte centrale dell’ecosistema politico VOX; Eduardo Cader, Direttore del Forum di Madrid La coalizione di forze conservatrici creata nel 2020 come controparte del Forum di San Paolo, di cui fanno parte Miley e il suo compagno di corsa, Vittoria Villarroel. Ci sarà anche Santiago Muzio, avvocato argentino e membro dell’Istituto Superiore di Sociologia Economica (ISSEP), che nasce con l’obiettivo di educare le “élite del futuro” attraverso… Marion Marshall – La nipote del leader francese penna marina, Che ha fatto parte del Fronte Nazionale finché non ha lasciato quel partito per crearsi uno spazio tutto suo.

Sabato, alla vigilia delle elezioni generali, i liberali intendono organizzare una cena con i candidati alla carica di governatore, il vicegovernatore di Buenos Aires e Carolina, e Francisco Oneto, e non è escluso che Mondino, il potenziale sarà presente anche il responsabile delle relazioni estere. Non è ancora noto se Miley sarà presente, anche se sa e sta già festeggiando l’arrivo dei leader internazionali della destra nell’immediato periodo che precede le elezioni.

Nella tarda serata di ieri è stato confermato che il candidato li riceverà domenica nel nascondiglio dell’Hotel Libertador, dove attenderà i risultati dell’audit intermedio effettuato dalla Direzione Nazionale delle Elettori. Quella notte spera di festeggiare la vittoria al primo turno con il suo popolo, ma anche con ospiti internazionali con i quali si identifica ideologicamente e con i quali intende consolidare il suo potere a livello nazionale e globale, che ci riesca o meno. Assumersi la responsabilità del governo nazionale.