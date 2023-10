Queste sono le ultime modifiche in arrivo sull’app

WhatsApp per Android migliora ancora una volta la sua interfaccia per adattarla agli standard Material Design 3.

Icona di WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo

Nell’ultima settimana WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea di proprietà di Meta, è stata… Ha migliorato la sua piattaforma con nuove funzionalità davvero utili Come la possibilità di avere due account sul cellulare e di passare dall’uno all’altro, o di unire i messaggi vocali che possono essere ascoltati una sola volta.

Ma questa non è l’unica notizia che arriva al client di messaggistica, come abbiamo appena appreso WhatsApp per Android continua ad aggiornare il suo design Con alcune modifiche estetiche che dettaglieremo di seguito.

WhatsApp per Android ridisegna ancora una volta la sua interfaccia

Ancora una volta, lo erano Ragazzi di WABetaInfo che l’hanno scoperto Nell’ultima versione beta di WhatsApp per Android disponibile nel Google Play Store, Il suo numero di versione è 2.23.22.6quale piattaforma di messaggistica Riprogetta l’interfaccia dei pulsanti di questa applicazione per adattarla agli stili di Material Design 3

Quindi, come puoi vedere nello screenshot, ti lasciamo sotto queste righe, il menu ora Impostazioni Dall’applicazione WhatsApp per Android I pulsanti superiori hanno un profilo più elegante Dando loro un aspetto più pulito e semplice.

In questo senso WABetaInfo conferma che questa riprogettazione dei pulsanti non è presente solo nel pannello di controllo. Impostazionia condizione Questa nuova estetica viene applicata anche al resto dei pulsanti dell’interfaccia di WhatsApp per Android.

Come al solito, questa nuova interfaccia dei pulsanti è basata su Material Design 3 Al momento è disponibile solo per un ristretto gruppo di beta tester di WhatsApp per AndroidMa si prevede che questa versione raggiungerà il resto degli utenti entro i prossimi giorni.