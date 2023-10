Dove vedere la luna in Florida – Telemundo Orlando (31)

Per molti la luna è un corpo celeste che annuncia l’arrivo della notte. Per altri, questo satellite naturale è fonte d’ispirazione per numerosi studi scientifici, canzoni, letteratura e, all’epoca, fu fondamentale per la creazione di calendari.

Francisco Andoles, direttore delle operazioni di LRO, scommette sulla prossima missione Notte internazionale di osservazione della Luna Questo evento organizzato dalla NASA sabato prossimo, 21 ottobre, è proprio un luogo dove osservare, apprezzare e conoscere le peculiarità della Luna.

“Stiamo cercando di promuovere il fatto che tutto il mondo guarda la luna e vuole saperne di più, ma non solo. In caso contrario, dovrebbero parlare di come la cultura influenza la mitologia, l’arte, la musica e la scrittura.

Anche se lo scienziato portoricano è solito osservare il corpo celeste dal suo ufficio presso il Kennedy Space Center della NASA a Cape Canaveral, in Florida, sabato farà parte del gruppo di spettatori che guarderanno, apprezzeranno e persino condivideranno storie sul satellite.

Anche se possiamo osservare le diverse fasi lunari durante tutto l’anno, l’agenzia suggerisce questo impegno notturno con la Luna nella sua fase crescente perché è ideale per apprezzare crateri e altri dettagli che non possono essere facilmente osservati quando questa stella è nell’altra fase.

“La Luna ha un aspetto molto scientifico in ciò che facciamo qui alla NASA, in particolare nell’osservatorio qui. Dalla sua storia e da ciò che sta accadendo su di essa ora e da come saremo in grado di usarla in seguito quando le missioni ARTEMIS verranno lanciate e stabiliranno basi sulla Luna.” Luna. Ma in termini di quella parte è la parte umanitaria, la parte culturale, e come influenza le maree, come ci illumina di notte, e beh… lo condivideremo. Ci saranno milioni di persone che vedranno la stessa cosa. luna come te, e a volte dimentichiamo che condividiamo tutto questo. L’esperto ha commentato: “È la stessa luna che videro i nostri antenati ed è quella che vedranno i nostri nipoti”.

Luoghi per vedere la luna e le stelle nella Florida centrale

Sebbene osservare la luna sia un’attività che puoi svolgere dal tuo giardino, Andols consiglia di stare lontano dalle grandi città per un’esperienza unica.

Vedere la stella nel corridoio tra Tampa e Orlando o tra Fort Lauderdale e Miami è una buona opzione per gli abitanti della Florida che vogliono godersi il cielo in un modo diverso da quello che vedono ogni giorno nelle principali città dello stato.

Un’altra alternativa, secondo Andoules, è visitare i parchi statali o nazionali, o semplicemente i grandi parchi, per evitare che l’inquinamento luminoso influisca sulla propria esperienza dello spazio.

Di seguito, ti offriamo cinque opzioni su dove osservare la luna questo sabato:

Parco statale della riserva della prateria di Kissimmee

Università della Florida Centrale

Parco Nazionale del Grande Cipresso

Parco nazionale delle Everglades

Osservatorio e planetario commemorativo degli astronauti nella contea di Brevard

Si precisa che per alcuni posti è necessario prenotare e richiedere il permesso in anticipo perché l’ingresso chiude al pubblico prima del tramonto.

5 fatti strani sulla luna

L’esperto della NASA Andols ha condiviso cinque fatti da ricordare quando vedi la luna sabato o in qualsiasi altro momento in cui decidi di apprezzare questo corpo celeste:

1. Ogni anno si verificano due eclissi solari e due eclissi lunari.

2. Il punto più freddo dell’intero sistema solare si trova sulla Luna.

3. Ci sono movimenti sismici sulla superficie della luna.

4. Ci sono tunnel attraverso i quali passa il magma.

5. Esistono buchi che potrebbero servire come futuro rifugio per gli astronauti in caso di tempeste solari o tempeste di radiazioni cosmiche.

Secondo lo scienziato, l’anno scorso hanno partecipato più di un milione di persone in 125 paesi e in tutti e sette i continenti.

Per partecipare a questo evento della NASA, È necessario registrarsi a questo link. Questo permette all’agenzia di contare le persone nel mondo che hanno partecipato all’iniziativa. Puoi anche utilizzare il tag sui social media #Guarda la luna Documentando così la tua esperienza con la luna.