Tutto ciò che si sa sul Google Pixel Watch

Google sta vivendo un anno molto impegnativo nel 2022 perché, come sempre, porterà sul mercato molti più prodotti. Ad esempio, è già iniziata la diffusione delle prime notizie di telefonia mobile Google Pixel 6a Dopo il lancio di Google Pixel 6. Ci sono sempre molte voci a riguardo, ma niente di reale. Ma su questa stazione di fascia media non è tutto finito, poiché è probabile che l’azienda lanci anche il Google Pixel Watch, uno smartwatch che punta a diventare uno standard.

Google Pixel Watch sarà il pilastro di Wear OS e sarà responsabile della promozione della piattaforma.

Il grande G vuole che il suo smartwatch sia l’alleato perfetto per Wear OS perché il sistema non ha avuto il successo previsto. Con l’arrivo di quest’ora, il sistema operativo creato da Google potrà essere utilizzato meglio. Questo è ciò che si sa dello smartwatch:

Design dell’orologio Google Pixel: Il nome in codice dello smartwatch di Google è “Rohan” ed è stato accuratamente progettato per sfruttare appieno le capacità di Wear OS 3. L’orologio dovrebbe avere un display rotondo senza cornice e avrà una manopola di navigazione nel menu. Il cinturino dell’orologio sarà in diversi colori (arancione, giallo e bianco) e avrà 32 GB di memoria interna.

– Integrazione con Fitbit: Logicamente, l’orologio prodotto da Google avrebbe tutti i sensori necessari per coprire il reparto sanitario. Questo è il caso di un cardiofrequenzimetro, giroscopio, accelerometro, ecc. Per aggiungere più valore, Pixel Watch sarà integrato Fitbit, una società che Google ha acquistato l’anno scorsoper fornire una sincronizzazione dei dati accurata e completa.

Assistente Google: Un ottimo punto a suo favore è che lo smartwatch avrà l’Assistente Google per renderlo più completo e utile. Questo ti permetterà di differenziarti dagli altri dispositivi sul mercato e di aggiungere alcune funzionalità esclusive che saranno molto divertenti.

Chip e batteria: Google Pixel Watch avrà un chip Tensor con potenza sufficiente per eseguire tutti i tipi di attività. Il chip sarà costruito su Exynos a 5 nm di Samsung, ma con alcune modifiche specifiche di Google. Quando si tratta di durata della batteria, molto probabilmente risparmierà un giorno di utilizzo.

Data di uscita e prezzo: Ci sono due possibili date di lancio, che potrebbero essere presentate a maggio in occasione dell’evento I/O 2022 o a giugno in occasione del lancio di Google Pixel 6a. Come previsto, lo smartwatch non sarà un dispositivo economico, e il suo prezzo si aggirerà intorno ai 230 euro.