iD Software torna negli anni ’90 con uno dei suoi più grandi classici

All’inizio di agosto vi abbiamo informato di voci su una possibile rielaborazione della leggenda Sparatutto in prima persona Il secondo terremoto. Bene, id Software ha aperto il Quakecon 2023 con un boom e Come primo annuncio non solo ufficiale Rimasterizzatoma già Lancialo su tutte le piattaforme.

Quake II: più che semplici miglioramenti della grafica e delle prestazioni…

Il gioco è reale Rimasterizzato nella piena estensione della parola. Contiene miglioramenti grafici e delle prestazioni corrispondenti, come: 4k, 120 fps su computer e dispositivi di ultima generazionema include anche modifiche e molti contenuti da offrire.

Nella vecchia generazione gira a 60 fps

Innanzitutto, il gioco Ha espansioni l’account E Non negoziabileE Con oltre 30 missioni e 21 mappe combinate aggiunte al gioco base; accanto a porto La versione originale rilasciata esclusivamente per Nintendo 64 (con mappe e livelli corrispondenti). Ma non è tutto, include anche un file Nuova espansione chiamata chiamata automatica Che aggiunge anche contenuti extra.

Un altro punto da notare è che ha intersezione Tra tutte le piattaforme (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch), così puoi giocare alle modalità classiche del gioco che lo hanno reso leggendario. Inoltre, ha un gioco locale per un massimo di quattro giocatori.

Quake II Remastered prezzo

Il prezzo è relativamente basso per la versione attuale, $ 9,99Che include tutto ciò che abbiamo menzionato nella nota. Su PC, puoi ottenerlo su Steam o su Epic Games Store, sottolineando il fatto che lo èGli utenti Xbox possono ora goderselo all’interno del servizio Xbox Game Pass.

Quakecon 2023 è iniziato con il piede giusto con questo remaster. Dobbiamo attendere ulteriori annunci e notizie derivanti dal suddetto evento, in quanto è la notizia più attesa da campo stellare.