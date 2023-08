Trovano uno strano e gigantesco punto interrogativo nello spazio

James Webb non smette mai di stupire con i suoi scatti cosmici. Un’altra grande sorpresa rivelata è una natura morta composta da dozzine di galassie con una nebulosa effimera in primo piano. Ingrandendo l’aereo, è stata rilevata una formazione che sembrava una specie di piccolo punto interrogativo.

Non è chiaro quale sia esattamente l’oggetto, ma è relativamente lontano; In generale, più rosso appare un oggetto in un’immagine di campo, maggiore è la distanza. Questo perché l’accelerazione dell’espansione dell’universo allunga la luce mentre si muove verso di noi, allungandola verso le parti più rosse dello spettro.

La posizione delle macchie nell’immagine originale



NASA, ESA, CSA, J. DePasquale/STScI



I due punti sembrano essere più o meno dello stesso colore, il che solleva l’intrigante possibilità che possano essere due galassie distanti che interagiscono. Questo è un fenomeno che vediamo spesso nell’universo e l’interazione gravitazionale può far sì che queste galassie assumano forme interessanti e allungate.

Sguardo più da vicino



NASA, ESA, CSA, J. DePasquale/STScI



Alcuni di loro sembrano persino altre cose. IL Galassie antenna Assomigliano un po’ a una chiave di basso riflessa (che è un po’ come la parte superiore di un punto interrogativo). Alcuni dicono di sì arpa 23 Sembra una rosa. Arb Madour 2026-424 Rispetto al temibile teschio.

Non è quella roba, ovviamente. Sembra essere dovuto solo a un’anomalia nella percezione umana nota come pareidolia in cui vediamo schemi e significati in disposizioni casuali di oggetti.

Punto interrogativo cosmico gigante



NASA, ESA, CSA, J. DePasquale/STScI



Di solito non vediamo qualcosa che assomigli molto a un segno di punteggiatura, anche se è possibile che se ingrandissimo ancora di più, il corpo cosmico sembrerebbe molto diverso. Potremmo avere il giusto mix di distanza e prospettiva per rendere i due oggetti significativi per noi.

Per fare le tue ricerche e vedere di persona, puoi scaricare l’immagine a grandezza naturale dal sito web dell’Agenzia spaziale europea (ESA).