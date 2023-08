EA Sports FC Mobile ha annunciato la sua data di lancio e Vinicius Jr. lo sfoggiava sulla copertina

EA Sports FC Mobile sarà un’alternativa a FIFA nella versione mobile. Tutte le notizie e le informazioni rilevanti, proprio qui!

Dall’annuncio del cambio di nome per la popolare serie di videogiochi di calcio, EA Sports – un marchio di Electronic Arts Rivoluziona la sua pubblicità per il futuro. In questo caso, è stata una svolta EA Sports FC Mobileindirizzo mobile Conferma la sua data di uscita per questo giorno 26 settembre E molti altri fatti da considerare.

In sostanza, la notizia più clamorosa ha a che fare con copertura atleti. Come in ogni versione, il team AE Alla ricerca di un personaggio noto sul campo di calcio per essere il volto del videogioco. in quello che sarà FC Mobileavanti da Nazionale del Brasile E Real Madridgiovane stella Vinicio Jr È stato scelto per guidare la futura copertina del titolo.

D’altra parte, anche se la consegna finale arriverà in prossimità della chiusura settembreil fatto è che attualmente esiste un file Versione beta limitata che ha iniziato th 7/31 E finirà 31 ago. Coloro che vogliono tentare la fortuna e provare a partecipare alla prima beta dovranno scaricare un file App dal negozio Google Play Store In Canada, Malesia, Australia e Romania (Esclusivamente per telefoni cellulari con Android).

Per quanto riguarda contenuto Cosa vedremo in esso EA Sports FC Mobile le licenze saranno UEFA Champions League, Europa League e Conference League. Inoltre, avremo uno stand prestigioso premier League A InghilterraE lega spagnolo Bundesliga Tedesco MLS A stato unitoIL Sarà secondo i tempi A Italiatra gli altri.

dal dipartimento Notiziasimulazione In movimento Piede di calcio Miglioramenti grafici Fornire esperienza visiva Aggiunti coinvolgenti filmati pre e post partita, commenti rinnovati e nuove inquadrature. Inoltre, le domande relative a B personaggio del giocatoreNuovi modelli di successo mai visti prima in autunno, la capacità di personalizzare per la tua squadra e il tuo giocatore Stanze chiuse Anche Stanze chiuse.

L’ultima cosa da evidenziare è la sezione Diventa un fondatore. È un’iniziativa che ti inviterà a giocare da 24 agosto Per vincere premi come Giocatori speciali. Inoltre, ci saranno oggetti sbloccabili tramite Fondatori Premium Star Passniente come un passaggio di battaglia ma il calcio. EA Sports FC Mobile Sarà disponibile su entrambi i dispositivi Androide e iOS. Sei pronto per essere il re del calcio sui telefoni cellulari?