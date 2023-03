Questo è un lungo elenco di dispositivi che puoi caricare con questo caricabatterie Xiaomi GaN da 65 W

Compra un nuovo cellulare Di solito non è un compito facile. Ci sono molti fattori da considerare: Fotocamera, schermo, batteria, ricarica rapida… Uno dei vantaggi di Xiaomi è l’ampio catalogo di dispositivi, che ci consente di farlo Scegli esattamente ciò di cui abbiamo bisognoma si applica non solo ai telefoni cellulari, ma anche ai caricabatterie.

L’azienda è una delle poche aziende che Continua a offrire il caricabatterie gratuitamente Nella gamma completa di telefoni cellulari, ma possiamo anche scegliere di acquistarlo separatamente se ne abbiamo bisogno Il tuo laptop, tablet o altro tipo di dispositivoe Xiaomi GaN da 65 W è una delle migliori opzioni.

Quante cose posso caricare con Xiaomi GaN 65W?

Se vuoi una risposta breve, molte. Il caricabatterie GaN di Xiaomi lo è Ricco di tecnologia nelle sue dimensionimotivo per cui permette di ricaricare non solo cellulari (e ad una buona velocità), ma anche un’ampia varietà di dispositivi della stessa Xiaomi e di tanti altri brand.

Ma prima, impariamo di più su questa tecnologia GaN e sul perché rende il caricabatterie di Xiaomi così intelligente: Il nitruro di gallio o gallio è un materiale semiconduttore Grande qualità per i dispositivi di ricarica. Il caricabatterie può essere Più piccolo, più leggero e più efficiente.

questo argomento, Viene utilizzato nell’ingegneria aerospaziale e in campo militareraggiungi il pubblico per presentare a La velocità di ricarica è di 65 watt Utilizzare per alimentare laptop come MacBook Pro o potenziare un iPhone il cui caricabatterie (venduto separatamente) non supera i 20 W.

Ma Xiaomi non voleva solo rendere la vita più facile agli utenti Apple. XiaomiGaN da 65 W Funziona anche per caricare i seguenti laptop:

Inoltre, Xiaomi ha 65 W GaN L’ultima tecnologia nel campo della sicurezza del caricoCon funzioni come protezione da sovratensione, sovracorrente, cortocircuito, surriscaldamento, antistatico e bassa interferenza elettromagnetica. Per una ricarica efficiente, veloce e sicura.

Grazie alla connessione USB-C del caricabatterie Xiaomi GaN, alle sue dimensioni compatte e al peso leggero, Possiamo portarlo ovunque Per caricare il tuo laptop, telefono cellulare, cuffie, batteria esterna o qualsiasi altra cosa ti venga in mente. Il tutto a meno di 30 euro.