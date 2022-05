Rangers – Lipsia Live | Lega Europea

M

Ehi buonasera a tutti. Cominciamo con il gioco Rangers – Lipsia, il ritorno delle semifinali di European League. Il pareggio arriva a Glasgow spalancato. Il Lipsia ha vinto l’andata 1-0 con il gol di Angelino a cinque minuti dalla fine.

Si prevede una splendida atmosfera nello stadio, che sarà completamente riempito, per spingere la propria squadra verso il ritorno e la finale, che si terrà il 18 maggio a Siviglia. I Rangers affronteranno un avversario molto difficile, che si è dimostrato molto efficace in questa stagione. EIl Lipsia ha segnato in tutte le sue partite europee, segnando 24 gol in 11 partite. Inoltre, hanno vinto le ultime tre trasferte della competizione continentale, lasciando nel fossato squadre come Atalanta, Real Sociedad e Club Brugge.

I Rangers sono assenti da Hagi, Hellander, Morelos e Ovoborh, mentre Hydra non sarà a Lipsia.

Il gioco inizierà alle 21:00. Nel mitico stadio Parco Ibrox Il giudizio sarà effettuato da L’arbitro portoghese Artur DiasMentre Nel video assistente arbitrale sarà il suo connazionale Joao Pinheiro. GOOOOOOOOOSSSS!!!