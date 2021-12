Razer crea una ventola compatibile con iPhone per raffreddare il telefono durante il gioco

Madrid, 8 città. (Portaltico/EP) –

Produttore specializzato in dispositivi “gaming” Razer presenta la ventola portatile Chroma per il raffreddamento del telefono per telefoni cellulari È compatibile con MagSafe e consente ai telefoni cellulari iPhone di raffreddarsi durante la riproduzione di videogiochi.

Il nuovo Razer Phone Cooler Chroma è un accessorio Posizionato sul retro del telefono cellulare È compatibile con Android e iPhone, poiché è collegato tramite la tecnologia MagSafe ai suoi caricabatterie.

Il dispositivo ha quello che c’è dentro Ventola a sette pale che si muove fino a 6400 giri/min (rpm) Per ridurre la temperatura del telefono durante i giochi.

A questo si aggiungono altre specifiche tecniche come la tecnologia per ridurre generare rumore fino a 30 decibel (dB), Porta USB di tipo C per la ricarica e pulsante di spegnimento fisico. Può connettersi tramite Bluetooth ed è compatibile con iPhone con iOS 12 o versioni successive con MagSafe.

Inoltre, l’accessorio Razer contiene doce luces led RGB Sul retro l’utente può personalizzarlo per creare diversi effetti. Può produrre fino a 16,8 milioni di colori in totale.

Il nuovo dispositivo di raffreddamento per telefono Razer di Apple compatibile con MagSafe Chroma è ora in vendita negli Stati Uniti per $ Prezzo consigliato $ 59,99.