Razer ha introdotto una sedia da gioco con feedback tattile

Il concetto di “gioco immersivo” sembra prendere piede nel tempo. Anche se siamo lontani dall’esperienza di qualcosa in grande stile”.Un giocatore pronto, i giochi di nuova generazione e le ultime periferiche di gioco si impegnano a portare l’esperienza dell’utente un passo avanti. Razer vuole abbracciare questa idea con Nuova sedia con feedback tattile.

Si tratta di estensione Inky Pro Hypersense, uno dei tanti prodotti offerti dall’azienda di ferramenta americana durante la sua permanenza in CES 2022. La sedia può passare inosservata come qualsiasi altra opzione di Razer, ma la verità è che nasconde una serie di meccanismi che promettono di offrire”Simulazione di potenza nel mondo reale“.

Feedback tattile e luci RGB ovviamente

Per creare Enki Pro HyperSense, Razer ha collaborato con D-BoxÈ una società nota per i suoi sedili cinematografici programmati per muoversi in base agli effetti speciali del film. Il risultato è stata una sedia con più di 65.000 variazioni meccaniche tattili e di inclinazione da 1,5″ Per ripetere i movimenti di oscillazione.

Il cuore della sedia è un motore tattile situato alla sua base. Questo è responsabile di Simula vibrazioni, trame e movimenti. In questo senso, Razer assicura che Enki Pro HyperSense disponga del supporto nativo per 2.200 film, canzoni e giochi, tra cui “Forza Orizzonte 5“,”Assassin’s Creed Valhalla“Sì”F1 2021“.

In questo prodotto Razer non possono mancare le luci RGB, si trovano nel logo aziendale sul poggiatesta e permettono all’utente di personalizzare dove gioca con più di 16,8 milioni di colori. Allo stesso modo, la sedia ha altre caratteristiche ereditate dalle sorelle minori come il sedile da 22 pollici, il comodo supporto lombare, i cuscini di diversa densità e i braccioli 4D.

Se ti stai chiedendo il suo costo o la sua disponibilità, dobbiamo dirti che l’azienda non ha ancora fornito queste informazioni. prodotto, al momento, È stata trovata nella categoria “Concetti” del suo sito web. Tuttavia, sostengono coloro che sono interessati ad ottenerlo in Lascia la tua email Per essere avvisato quando sarà disponibile.

Immagini | Scanner