RDNA 3 eseguirà il 50% in più per watt rispetto a RDNA 2

figlia della strada emm Per il settore GPU svela i piani per RDNA3, RDNA4 e architettura CDNA per data center. L’azienda condivide i passi da seguire entro l’anno 2024oltre ad alcuni dettagli aggiuntivi.

RDNA 3 con nodo a 5 nm otterrà il 50% in più di prestazioni per watt

durante Giornata degli analisti finanziari 2022E il David Wang (Senior Vice President Engineering, Radeon Technologies Group) ha confermato la roadmap per la prossima generazione di prodotti per il mercato consumer (RDNA) e per il mercato dei server e dei data center (CDNA).

Una delle rivelazioni più grandi e notevoli riguarda la prossima generazione di schede grafiche Radeon. emm Garantisce che RDNA 3 fornisca il 50% in più di prestazioni per watt rispetto a RDNA 2. Ciò dovrebbe rendere le prossime schede grafiche della serie RX 7000 più efficienti dell’architettura Ampere di Nvidia. Non è tutto, sottolineano anche il design di un microchip, quindi sarà anche la prima azienda a lanciare GPU nel mercato consumer con un design simile.

La società commenta inoltre di aver ridisegnato i moduli di calcolo per l’architettura, oltre a migliorare la pipeline grafica, parlando di una nuova generazione di tecnologia Infinity Cache.

Il grafico mostra il layout della GPU, che è molto simile al formato del file RX6000. Non sappiamo se AMD manterrà questo design o se è solo un chiarimento.

Ingegneria RDNA 4

emm Cogli l’occasione per confermare l’arrivo dell’architettura RDNA4 per l’anno 2024, Si sincronizzerà con i processori Zen 5. Qui viene menzionato un nodo avanzato, anche se non ha finito di confermare quale è 4 nm? 3 nanometri? non sappiamo.

Architettura CDNA 3

finalmente, emm ha sottolineato quell’architettura cdna 3 Sarà la prima APU pre-costruita al mondo. Ciò si ottiene combinando CPU e GPU in un unico pacchetto. Al momento non si sa quale architettura della CPU utilizzeranno, ma dicono che avrà un nodo a 5 nm.

lega MI300 Istinto insieme a cdna 3 Verrà rilasciato il prossimo anno.

Tuttavia, AMD non ha confermato quali chiplet della CPU verranno utilizzati in questo caso. Questa architettura GPU a 5 nm per data center sarà lanciata l’anno prossimo nella serie di prodotti Instinct MI300.