Il Rayo Vallecano è la seconda squadra a segnare meno gol. Sono riusciti a segnare solo 18 gol in 21 partiteIl che ostacola le loro prestazioni in questa stagione. Nessuno dei loro attaccanti ha avuto successo sotto porta. Sergio Camilo ha segnato solo due gol in campionato, Entrambi contro il Getafe, mentre Radamel Falcao è riuscito a segnare solo un golAnche se il colombiano ha giocato meno minuti.

Ciò è particolarmente doloroso per i Rayisti Stato RDT. È stato l'acquisto più costoso nella storia del club.Con una spesa di 11 milioni di euro, finora, Non giustifica il suo prezzo.

Arrivò al Rayo Nel settembre 2022, Ma poiché la tua registrazione non è arrivata in tempo, Non ha potuto fare il suo debutto fino a gennaio. Nella prima metà della sua stagione Ha segnato 4 gol, non basta, ma invita all'ottimismo in questa stagioneDove gli mancava ritmo per mancanza di minuti.

Ma in questa stagione la nazionale è irriconoscibile. Nelle 15 partite giocate (834 minuti) non ha ancora esordito in campionato. Il suo ultimo gol è stato il 28 maggio contro il Real ValladolidL'ultimo giorno, 22/23. In coppa ha potuto segnare solo contro lo Yeclano Deportivo, del 2RFEF. Un gol in 1066 minuti non basta visto il prezzo pagato. In campionato, Il suo bilancio dall'esordio con il Rayo è di un gol ogni 409 minuti Ovvero l'equivalente di un gol ogni quattro partite e mezzo.

il totale, Ogni gol RDT è costato al Rayo Vallecano 2,2 milioni di euroIl valore di mercato dell'attaccante spagnolo è diminuito. Quando il Rayo lo acquistò, valeva 25 milioni di euro su Transfermarkt. Ora, Il suo valore è di soli 5 milioni.

così, L'attaccante ha smesso di fare affidamento su FranciscoE ha solo otto minuti di campionato nelle ultime tre partite. Questo fine settimana, nella partita contro la Real Sociedad, non ha giocato un solo minuto, cosa che Francisco aveva precedentemente messo in guardia, sottolineando che “Quando penso che ce la giocheremo“.

La modalità RDT non è chiara. Il suo futuro potrebbe essere lontano dal Rayo Vallecano. Betis ha esplorato la sua firma In sostituzione di Borja Iglesias, anche se Francisco al momento non ha intenzione di lasciarlo Gli diede una pacca sulla mano per quello che sarebbe successoHa detto: “Non credo che se ne andrà. Quello che voglio è che faccia un passo avanti”.