NSAmbiente Olimpico, Il futuro di Reinier Jess sta attraversando un altro anno, l’ultimo, in prestito al Borussia Dortmund dal Real Madrid.

All’età di 19 anni, ha giocato un ruolo attivo, giocando cinque partite, nella nazionale brasiliana A Tokyo ho vinto la medaglia d’oro Dopo aver sconfitto in finale la Spagna.

Tuttavia, la sua carriera nella squadra tedesca non è stata meno nota, con solo rari scontri diretti. 245 minuti e un gol Era il suo background nella squadra di Eerling Haaland.

Haaland regala un gol a Reinier: il primo per i madridisti con il Borussia Dortmund

C’era da aspettarsi di più, e ancora da aspettarsi, dopo le uova di gennaio 2020 Pagheranno al Flamengo 30 milioni di euro Per la sua firma, che è stata trattata come uno dei valori futuri del calcio brasiliano, è stato inserito tra i favoriti per l’ultima vittoria d’oro.

Secondo quanto riportato dal quotidiano domenicale Bild, il Dortmund sarà molto duro Occhio alla prima parte della stagione di Renner, seguendo con attenzione il suo sviluppo, sperando in un salto nella sua prestazione, altrimenti prenderebbero in considerazione di parlare con il Real Madrid per fermare il suo trasferimento.

Già a gennaio, come riportato da MARCA, il giocatore si era mostrato Riluttante a continuare in Germania, date le rare opportunità che ha avuto di mostrare il suo valore.