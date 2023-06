RealMadrid | Odriozola ha trovato un nuovo adattamento in Italia

www.bernabeudigital.com

Álvaro Otriozola, Real Madrid © Foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Alvaro Otriozola Deciso di andarsene Real Madrid Quest’estate, pur essendo sotto contratto fino al 2024. Ha giocato solo 92 minuti in questa stagione. Per questo il giocatore di San Sebastián è pronto a lasciare Samartin nelle prossime settimane e lo avrà comunicato al cda di Madrid.

Mancata firma da parte della Royal Society

Innanzitutto, il desiderio principale Otriozola era tornato Comunità reale. Un tentativo di ritiro era già stato fatto la scorsa stagione, ma non ha funzionato, poiché il basco non ha accettato le pretese finanziarie del gruppo. Real Madrid. Anche quest’anno è stato dato lo stesso risultato. Recentemente confermato dalla giornalista Aranja Rodriguez Catena di copingClub txuri-urdin Ha costruito un nuovo terzino destro, che chiude la porta ad Anotta per il difensore madrileno. Un duro colpo per il calciatore del San Sebastian che però ha trovato un nuovo corteggiatore.

La Juventus guarda Odriozola

Il giornalista italiano ha detto Gioco del cielo Gianluca Di Marzio, The Juventus di Torino Interessato ai servizi di Alvaro Otriozola. Viene data una possibile partenza Piazza GiovanniMentre non è chiaro chi rinnoverà il suo contratto (scadrà il 30 giugno), la squadra Bianconero Legge eventuali sostituzioni e giocatore fermo Real Madrid sarà nella lista Vecchia Signora rafforzare la sua ala destra. Secondo Di Marzio, curiosamente, c’è un elenco Luca VasquezLa Juve invece ha bloccato la sua corsia di destra

