Coppa Davis: Spagna, Serbia e Italia vincono le prime presenze

Spagna e Serbia, Entrambi 3-0, e Italia, 2-1, sono state le squadre vincitrici della seconda giornata della finale di Coppa Davis, che si svolgerà in contemporanea a Madrid, Innsbruck e Torino.

La capitale spagnola ha battuto l’Ecuador in una partita del girone in Serbia e Austria. Feliciano Lopez È arrivato secondo nella squadra con le sconfitte contro Roberto Batista e Carlos Alcaras, che ha iniziato bene con una vittoria per 6-3, 6-3 su Roberto Guerrero.

Pablo Carreno Dopo 2 ore e 37 minuti di 5-7, 6-3 e 7-6 (5), ha lottato per battere Emilio Gomez. Anche se in linea di massima il doppio spagnolo sarà giocato anche da Feliciano Lopez, il capitano Sergi Bruguara ha sostituito la coppia dopo il singolare ed è entrato a Carreno con Marcel Gronollers. Nonostante l’ultima squadra di casa abbia sconfitto Gonzalo Escobar e Diego Hidalko 6-4, 6-7 (5) e 7-6 (2), è stata una partita molto dura.

Novak Djokovic Ha rispecchiato la posizione di numero uno al mondo, battendo Dennis Novak 6-3 6-2 in un’ora per suggellare la vittoria della Serbia sull’Austria. La vittoria di Djokovic è stata abbinata a questo Dusan LajovicCi sono voluti tre set per battere Gerald Melser 7-6 (5), 3-6 e 7-5.

Djokovic, vincitore quest’anno degli Australian Open, Belgrado, Roland Kross, Wimbledon e Paris Masters 1.000, ha vinto la sua 15a Coppa Davis. Il numero uno del mondo non ha perso una sola partita in questo torneo da quando è caduto contro l’argentino Juan Martin del Potro nel 2011.

Nella sezione doppio Nicola Kozic e Philip Krajinovic Hanno battuto i giocatori locali Oliver Marach e Philip Oswald 7-6 (5), 4-6, 6-3. La Serbia punta al secondo titolo in Coppa Davis da quando ha vinto nel 2010. Ha giocato in finale nel 2013, ma ha perso contro la Repubblica Ceca.

Con due debuttanti in Davis, Lorenzo Sonego e Jannick è un peccatore, l’Italia vince a Torino stati Uniti, Chi ha firmato almeno un doppio punto. Soneko ha sconfitto Reilly Opelka 6-3 e 7-6 (4), e Chinner è stato una presa in giro contro John Isner, 6-2, 6-0. Rajeev Ram e Jack Zack hanno riacceso le speranze degli Stati Uniti di passare alla fase successiva sconfiggendo Simon Pollelli e Fabio Fognini precedentemente annunciati 7-6, 6-2.

La sessione del sabato sarà caratterizzata da una doppia sessione mattutina e pomeridiana ovunque. Madrid ospiterà i conflitti Kazakistan-Svezia (gruppo B) e Russia-Ecuador (A); Innsbruck Francia-Gran Bretagna (C) e Serbia-Germania (F); E Torino Australia-Ungheria (D) e Italia-Colombia (E).