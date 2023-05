Recensione del film Il cacciatore di taglie (2022).

Cacciatore di taglie (2022) È un film thriller western americano diretto dal Dr Walter Hill (Dolce vendetta, Deadwood), che con Matt Harris ha scritto la sceneggiatura originale.

Il film ha un cast eccezionale come il vincitore dell’Oscar Cristoforo Valzer (Dannati bastardiE Django) e candidato all’Oscar Willem Dafoe (Il faro, il pilota) già i personaggi principali del film Rachel Brosnahan (La spia inglese) E Hamish Linklater (Spuntino di mezzanotte), come gli altri personaggi.

Il film è una produzione americana di Chaos and the Film Company, con Quiver Distribution.

Nel 1892 in Texas, il leggendario cacciatore di taglie Max Borland viene assunto da un uomo ricco alla ricerca di Rachel Price, sua moglie che è stata apparentemente rapita e tenuta prigioniera in Messico dal soldato fuggitivo Elijah Jones. Borland dovrà quindi ritrovare la donna, non prima però di aver affrontato vecchi nemici come il sicario Joe Cribbins appena uscito di prigione e nuovi come Tiberio Vargas.

Recensione Il cacciatore di taglie

Cacciatore di taglie (o il suo titolo inglese Meta per il dollaro), è un film western americano che è molto diverso da altri film di cowboy come ballare con i lupiE Triplo dollaro o quelli più recenti come ostilea causa di quanto lascia a suo piacimento.

Questi tipi di film sono molto popolari negli Stati Uniti e il genere western è considerato uno dei più amati e rispettati dai suoi fan, tuttavia questo è deludente. Ambientato tra il Texas e il Messico alla fine del XIX secolo, il film fa riferimento alla cultura messicana, nonché a una vasta popolazione latina ed è narrato sia in inglese che in spagnolo.

La trama, a volte eccessivamente densa, l’interpretazione del cast è piatta e memorabile. Waltz e Dafoe sono quelli che cercano di dare un po’ di ritmo al film e diremmo che sono l’unica parte recuperabile, ma non hanno nulla a che fare con le interpretazioni di questi attori in altri lavori.

possiamo specificare Cacciatore di taglie Come il nastro, che dura solo un’ora e mezza, è noioso e poco divertente. Anche il terzo atto (il più atteso da tutti) si conclude in modo brusco e deludente. Tuttavia, se ti piace il genere western e sei disposto a provare il film, alla fine potrebbe sorprenderti.