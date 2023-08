Reddito da attività di vendita al dettaglio in Messico

Città del Messico (EFE). Il reddito reale delle aziende commerciali al dettaglio è cresciuto del 5,9% su base annua in Messico nel mese di giugno, ha rivelato questo venerdì l’Istituto nazionale di statistica e geografia (Inegi) sulla base dei numeri originali.

recupero Le vendite al dettaglio sono state trainate Per un aumento del 30,3% delle vendite effettuate esclusivamente tramite Internet, cataloghi cartacei, televisione e simili.

era troppo Come conseguenza degli aumenti dei prodotti tessili e delle calzature (19,4%) e vendite da supermercati e grandi magazzini (17,5%).

Inoltre, ci sono stati aumenti di In misura minore nel commercio di cartoleria per il tempo libero e altri oggetti per uso personale (6,7%); generi alimentari, alimenti e bevande, ghiaccio e tabacco (6,7%) e articoli sanitari (4,8%).

al contrario, C’è stato un calo delle vendite casalinghi, computer, oggetti d’arredo e utensili usati (-4,5%); Automobili e componenti, carburanti e lubrificanti (-3,8%), ferramenta, carpenteria metallica e vetro (-2,1%).

Per contro, si è registrato un aumento annuo dell’1,8% degli occupati del settore del commercio al dettaglio, accompagnato da un aumento del 7,4% della retribuzione media.

Ad una tariffa mensile, con Numeri destagionalizzati, entrate al dettaglio Il totale dei dipendenti occupati è aumentato dello 0,9%, anche se i salari medi reali sono diminuiti del 3%.

I numeri riflettono il comportamento economico del Messicoche è cresciuto dello 0,9% su base trimestrale e del 3,7% su base annua nel secondo trimestre del 2023 e che quest’anno ha accumulato un aumento annuo del 3,7%.

L’economia messicana è cresciuta del 3,1% nel 2022 trainata da tutti i settori, ad eccezione di una delle economie latinoamericane. Che ci è voluto più tempo per recuperare il PIL pre-COVID-19, che ha causato un calo dell’economia dell’8,2% nel 2020 con una ripresa di solo il 4,8% nel 2021.

EFE ppc/bdp

