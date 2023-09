Prezzo e disponibilità del nuovo robot aspirapolvere

iRobot ha approfittato dell’inizio del nuovo ciclo per aggiornare la sua gamma di aspirapolvere intelligenti. Come al solito, l’azienda continua a scommettere su una combinazione di software e hardware di alto livello che l’ha resa uno dei produttori più apprezzati sul mercato.

In questo senso, l’azienda ha presentato quello che sarà il suo fiore all’occhiello quest’anno: il Roomba j9+, che lo accompagna anche Sistema operativo iRobot 7.0Pieno di novità per tutti i tuoi robot intelligenti.

IL Roomba G9+, che arriverà nella sua versione assemblata e standard, è un’evoluzione del modello precedente della stessa serie, ma con alcune interessanti novità che lo rendono il più evoluto sul mercato. Infatti la versione Combo è il top di gamma, Include una nuova stazione di svuotamento e riempimento automatico, che svuota automaticamente lo sporco e alimenta il robot con il liquido. L’azienda sottolinea che i vantaggi della nuova base includono la sua tenuta per evitare odori sgradevoli, e una maggiore indipendenza dal robot: svuota lo sporco per 60 giorni e riempie il liquido per 30 giorni senza l’intervento dell’utente durante quel periodo.

Uno degli altri miglioramenti più interessanti di questa nuova gamma è senza dubbio Dirt Detective, che consente a Roomba Combo j9+ e Roomba j9+ di automatizzare il processo di pulizia in base alla cronologia delle attività precedenti. È cPossibilità di dare automaticamente la priorità alle stanze più sporche E regola i parametri relativi all’aspirazione, al passaggio e al livello di lavaggio desiderato.

Roomba j9+ è il modello più avanzato sul mercato

Secondo l’azienda, Dirt Detective pulisce automaticamente le stanze più sporche, tenendo conto di quelle che non sono state pulite di recente e necessitano di maggiore attenzione. Ad esempio, può decidere automaticamente di pulire per ultimo il bagno, per evitare che lo sporco si diffonda in tutta la casa.

Un’altra novità che ha un rapporto diretto Sistema operativo iRobot 7.0 Lui è Scrub intelligente Questa è la funzione che permette al robot di effettuare più passaggi nello stesso punto per pulire a fondo: il robot strofina avanti e indietro con una pressione costante verso il basso per eliminare lo sporco. Inoltre, il j9+ include uno spazzolone retrattile sulla parte superiore che si attiva solo quando necessario, e lo ripone quando rileva un tappeto, evitando di bagnarlo.

Roomba Combo j9+ e Roomba j9+ sono disponibili a partire da oggi, 11 settembre, su iRobot.es, e arriveranno presso i principali rivenditori a partire da ottobre. Prezzi: sì, a seconda della fascia: no Il Roomba Combo j9+ ha un prezzo di 1.399 euro, mentre la versione senza la nuova base, il Roomba j9+, rimane a 999 euro.

