Bonus e come sbloccare i dettagli

Lui albero sussurrante È uno dei contenuti più importanti disponibili alla fine di una partita Satana 4 Grazie a ciò, i giocatori possono Guadagna fantastici premi. In questa voce da La nostra guida Esamineremo I dettagli più importanti A proposito di questo sistema per dirti come fessuraDove si trova nel Santuario e come funziona. Missioni sussurrate Tra tante altre cose importanti.

Come aprire l’albero dei sussurri?

I supporti dell’albero dei sussurri Si trova nel distretto di Twisted Mirein zona hozar. Questa è la sua posizione sulla mappa:

Inizialmente nel tuo gioco quest’area della palude bloccatoMa finirai qui dovere nell’ambito di La campagna principale. Tuttavia, dovrai prima Campagna ed epilogo totalmente sopraffatti dal gioco per sbloccare l’albero dei sussurri.

Dopo aver completato la campagna: Riceverai un compito prioritario dal personaggio Lorath nel tuo diario.

Da questo punto in poi, il gioco stesso ti darà alcune indicazioni su come funziona questa mod e Ora puoi continuare a completare le attività di sussurro E ottieni ricompense dall’albero.

Come si ottengono servizi nefasti?

Una volta aperto il sistema dell’albero dei sussurri, il Una serie di coni casuali dalla mappa che ti mostrano Domande sussurrate attive. Queste missioni sono disponibili solo per un tempo limitato (puoi controllare quanto tempo manca prima che scompaiano posizionando il cursore su di esse sulla mappa) e, a seconda della forma e del colore della loro icona, potrai Ottieni servizi più o meno nefasti Se decidi di completarlo.

I favori infami sono a Una specie di valuta speciale Questo è necessario per poter richiedere le ricompense nell'albero delle ossessioni.

Ogni missione può sussurrare Consegna 1, 3 o 5 Servizi infami.

Si prega di notare che le domande sussurrano Di solito ruotano una volta ogni ora e mezza Quasi.

Ovviamente sei tu a decidere quali attività di sussurro vuoi completare e quando completarle. Non succede nulla che non completi quelli disponibili in una sola volta, Appariranno sempre di più E le benedizioni che accumuli Non sono persiquindi puoi ottenerlo al prezzo che preferisci.

Ricordalo dentro Vista mappaDi seguito è riportato un file barra con i tuoi progressi Delle benedizioni che ho raccolto per l’albero.

Dopo Ottieni i primi 10 servizi oltraggiosi Consegnandoli all’albero per la tua prima ricompensa da questo sistema sbloccherai tutte le missioni Whisper intorno alla mappa del Santuario.

IL Missioni sussurrate Non hanno molto mistero e si spiegano da soli. Per darti una rapida idea di ciò che è disponibile, i loro tipi E la quantità di servizi che forniscono, qui li riassumiamo per te:

sussurri di 5 Servizi infami :

Coni questi sussurri Rosso scuroConsegnano sempre 5 ospitalità Famigerato e associato a queste funzioni:

Sotterranei: Completa un dungeon specifico.

Completa un dungeon specifico. Capo PvP: Sconfiggi il capo dell’abominio bollente zone di odio

Sconfiggi il capo dell’abominio bollente zone di odio Capo mondiale: Sconfiggi il boss mondiale quando appare.

sussurri di 3 Servizi infami :

Coni questi sussurri luce rossaConsegnano sempre 3 ospitalità Famigerato e associato a queste funzioni:

raccolto: Raccoglie pezzi di un certo tipo di nemico in un’area.

Raccoglie pezzi di un certo tipo di nemico in un’area. Raffinando i semi dell’odio: Vai al Campo dell’Odio e completa il rituale di estrazione.

Vai al Campo dell’Odio e completa il rituale di estrazione. rito: Interagisce con una serie di rituali in un’area specifica.

Interagisce con una serie di rituali in un’area specifica. Evento del corpo: Completa uno di questi eventi in primo piano.

sussurri di 1 Servizi infami :

Coni questi sussurri roseoConsegnano sempre 1 valido catastrofico e associato a questi compiti:

Seminterrato: Completa il seminterrato segnato sulla mappa.

Completa il seminterrato segnato sulla mappa. È successo: Completa un evento globale presente sulla mappa.

Completa un evento globale presente sulla mappa. uccisione: Uccidi un certo numero di nemici all’interno di un’area.

Uccidi un certo numero di nemici all’interno di un’area. ricerca: Trova un’area specifica e sconfiggi il nemico.

Bonus dell’albero dei sussurri

Ogni volta che accumuli 10 fantastici servizi puoi tornare all’Albero dei Sussurri per consegnarli così Ottieni una ricompensa speciale. La ricompensa varia di volta in volta e sempre Ti vengono offerti 3 tipi di combinazioni Anzi Puoi sceglierne solo uno.

Queste ricompense possono Differiscono per classe e rarità:

Se il gruppo è disattivato: Le loro ricompense saranno di qualità inferiore.

Le loro ricompense saranno di qualità inferiore. Se il gruppo è arancione: Le loro ricompense saranno di qualità superiore e potrebbero contenere oggetti leggendari.

Le loro ricompense saranno di qualità superiore e potrebbero contenere oggetti leggendari. Se il gruppo contiene il tag “Chaos” nel suo nome: Conterrà bonus rari, quindi di solito è il più speciale.

in entrambi i casi, È una tua decisione gruppi che si desidera aprire ogni volta. tra i Ricompense ottenibili Attraverso questo sistema, depositi contenenti armi e pezzi di armatura, Monete d’oro, vari materiali di fabbricazione, gemme, avatar e sigilli per creare sotterranei nascosti.

A proposito, dopo aver raccolto i primi 10 bonus Whispering Tree Chaos, otterrai Trofeo/Impresa “Sussurri caotici”.