È così che Final Fantasy XVI sfrutta le capacità di PlayStation 5

Uno dei grandi momenti finora nel 2023 è l’uscita di Final Fantasy XVI.Il titolo è stato sviluppato sotto la guida di Yoshi-P in base all’hardware che offre La nuova generazione di PlayStation. A pochi giorni dal lancio, Square Enix invita i giocatori a vedere come sfrutterà le capacità di PS5. Puoi guardare il suo ultimo trailer in cima a questo post.

Le quattro chiavi di Final Fantasy XVI su PS5

“Tempi di caricamento fulminei” | Grazie all’unità di archiviazione SSD, i tempi di caricamento tra le regioni richiedono solo pochi secondi.

“Ascolta il ruggito della battaglia” | La tecnologia audio 3D consente una maggiore immersione audio attraverso gli altoparlanti della TV e qualsiasi cuffia stereo collegata al sistema PS5.

“Cavalcando a perdifiato” | I grilletti adattivi del controller DualSense forniscono diversi tipi di resistenza a seconda della situazione in cui ti trovi, che tu stia cavalcando un chocobo o aprendo una porta.

“Scatena una vendetta ardente” | Il feedback aptico trasmette i momenti sullo schermo al tuo controller DualSense.

Puoi controllare tu stesso tutti questi punti ora. Devi solo andare a P.S. Store E scarica la tanto attesa demo. Questo frammento di gioco copre l’intero inizio del gioco; Con la possibilità di trasferire i tuoi progressi alla versione finale, fungerà più da anteprima di ciò che verrà nella sua versione. Il completamento della demo ti garantirà l’accesso a un campo di battaglia speciale per abituarti alle abilità che sbloccherai durante il gioco.

Ricordiamo, Final Fantasy XVI arriverà in esclusiva per PS5 Il prossimo 22 giugno.

Fontana: Stazione di gioco