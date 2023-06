La vita universitaria celebra la Giornata della musica andina » UDEP Hoy

Il team di Folk Fusion e Folk Dances dell’Università di Piura ha eseguito sette canzoni andine per rallegrare la comunità peruviana.

Scritto da Betsy Salazar. 15 giugno 2023.

In occasione della Giornata della canzone andina, la Vida Universitaria ha organizzato “Melodias de nuestros Andes”, un’attività piena di musica e colore, con Folk Fusion e l’equipaggio di danza popolare dell’Università di Piura per onorare la musica peruviana.

Celebrare la Giornata della musica andina è un modo tangibile per formare una nazione, ha affermato Susana Raggio, responsabile del centro, aiutando ad apprezzare le nostre tradizioni andine.

Gli studenti di Folk Fusion hanno eseguito 6 canzoni “Train to Heaven”, “Todos juntos”, “Elsa”, “Warmisitay”, “Tusu Kusuy” e “I can’t do it more”, le ultime tre canzoni sono state accompagnate dalla coreografia del personale di coreografia.

L’attività si è svolta nella mensa Gutza del Campus Piura alle 10:45 e ha visto la partecipazione di studenti, professori e amministratori dell’UDEP.

Va ricordato che nel 2006 si è tenuta la Giornata della Canzone Andina, per riconoscere l’antico valore della musica di questa regione come vera testimonianza della grande ricchezza e tradizione artistica che esiste in Perù.

Se vuoi far parte di una di queste liste, puoi visitare l’ufficio Vita Universitaria al secondo piano del Collegio di Scienze dell’Educazione o contattarli attraverso i loro social network.